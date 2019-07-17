В Караганде погибли трое мужчин, упавших в канализационный колодец

Караганда. 16 июля. Kazakhstan Today - В Караганде не удалось спасти жизнь мужчинам, которые упали в канализационный колодец, передает Kazakhstan Today.

"Ночью, 16 июля, 59-летний житель улицы Буровая упал в канализационный колодец. Мужчина пытался произвести чистку колодца глубиной 6 метров, предназначенного для сбора и откачки канализационных стоков. Спасти мужчину пытался его 29-летний сын и сосед, 1989 года рождения. В ДЧС Карагандинской области сообщили, что в 04.53 и 05.02 силами ДЧС спасены владелец дома и сосед, которые были госпитализированы в медучреждение в тяжелом состоянии", - сообщает портал Ekaraganda.kz .

В управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что, несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, спасти обоих пострадавших не удалось.

По данным ДЧС, в 06.30 силами ДЧС и ТОО "Караганды Су" было извлечено тело третьего, 29-летнего мужчины.

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