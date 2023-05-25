Турист из Австралии пропал в горах Алматы

Премьер поручил провести ревизию резервата "Семей орманы", чтобы полностью устранить очаги огня и тления, оценить ущерб от пожара

Фото: МЧС РК

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Семей. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос ликвидации крупного природного пожара в Бородулихинском районе области Абай вне повестки рассмотрен на заседании правительства.





Аким региона Нурлан Уранхаев сообщил, что ситуация с лесным пожаром находится на особом контроле, развернут оперативный штаб.





В настоящее время ведется работа по тушению очагов возгорания, которая осложнена порывами ветра и заболоченностью местности.





По информации пресс-службы правительства , площадь охваченной огнем территории составляет 3,5 тысячи га. В тушении задействованы 201 единица техники, 8 вертолетов, 1 пожарный поезд и 852 человека личного состава.





Угрозы населенным пунктам нет, однако в целях дополнительной безопасности 277 человек самостоятельно эвакуировались к родственникам.





Для недопущения фактов мародерства на месте эвакуации организовано дежурство сотрудников полиции.





Сегодня по Бородулихинскому району будет объявлен режим чрезвычайной ситуации", - отметил аким региона.





Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Ибрагим Кульшимбаев доложил, что в тушении пожара задействованы силы и средства МЧС, МВД, МЭПР, КТЖ, МИО и коммунальных служб области. Ситуация находится под контролем, принимаются все возможные меры по локализации и ликвидации пожара.





Премьер-министр Алихан Смаилов напомнил, что вопрос готовности регионов к пожароопасному сезону рассматривался буквально на прошлом заседании правительства.





Как видим, это реальная угроза. Главное, что опасность для населенных пунктов снята. Ситуация становится предсказуемой. Пожар должен быть окончательно локализован и полностью потушен. Это общая задача для акимата, министерств по чрезвычайным ситуациям и экологии", - сказал премьер.





Он также выразил благодарность другим регионам республики, которые оказывают помощь области Абай, направили свои силы и технику.





Минэкологии совместно с МЧС необходимо провести ревизию территории резервата "Семей орманы", чтобы полностью устранить очаги огня и тления, оценить ущерб от пожара", - подчеркнул глава правительства.





Напомним, днем 22 мая произошло загорание сухой травы в Бородулихинском районе области Абай, в 7 км от станции Ауыл. Пожар перешел из Алтайского края РФ с последующим переходом на территории ГЛПР "Семей орманы".



