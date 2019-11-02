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Ученица 11 класса пропала в Жамбылской области

01.11.2019, 17:10 9343
Ученица 11 класса пропала в Жамбылской области
Тараз. 1 ноября. Kazakhstan Today - Полиция Жамбылской области разыскивает без вести пропавшую ученицу 11 класса Асылжан Доктырбай, передает Kazakhstan Today.
 
"31 октября, в 12.00, 17-летняя школьница вышла из дома и до настоящего времени не вернулась. Ее приметы: рост 150-155 сантиметров, среднего телосложения, длинные коричневые волосы, глаза карие. Особая примета: на нижней губе родинка", - сообщили в пресс-службе департамента.
 
В день исчезновения девочка была одета в белую кофту, белые кроссовки, черные брюки. С собой была черная сумка. 
 
Всех, кто владеет информацией о пропавшей девочке, просят позвонить по телефонам: 8 (7262) 34-36-35, 99-75-05 или 102.
 

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