17.04.2023, 13:04 29191
Взрыв в Жанаозене: возбуждено уголовное дело
Фото: МЧС РК
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Жанаозен. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По факту взрыва газового баллона в жилом доме Жанаозена возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работает межведомственная комиссия.
На данный момент все люди из-под завалов извлечены, сообщает Zakon.kz со ссылкой на главу региона Нурлана Ногаева.
Напомним, сегодня около 5 часов утра в Жанаозене в жилом доме произошел взрыв в двухподъездном 12-квартирном 2-этажном жилом доме. По предварительным данным, произошел взрыв газового баллона без горения, в результате чего произошло обрушение подъезда на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).
На текущий момент из-под завалов извлечены живыми 4 человека и 4 погибших, информируют в МЧС.
Среди погибших - мужчина, две женщины и трехлетний ребенок", - сообщил аким Мангистауской области Нурлан Ногаев на специально созванном брифинге в Жанаозене, передает Sputnik.
Госпитализированы 6 человек. Работы по разбору завалов продолжаются.
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17.04.2023, 21:12 14946
В Жанаозене завершили работы по разбору завалов
Фото: МЧС РК
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Жанаозен. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Все аварийно-спасательные работы и по разбору завалов полностью завершены в 18.15, сообщает пресс-служба МЧС РК.
В настоящее время акиматом города создана комиссия, которая будет заниматься выяснением обстоятельств произошедшего взрыва и установлением размера ущерба.
Напомним, 17 апреля около 5.00 в Жанаозене произошел взрыв в двухподъездном 12-квартирном 2-этажном жилом доме. В результате взрыва произошло обрушение подъезда на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).
В результате ЧП погибли четыре человека. Среди погибших - мужчина, две женщины и трехлетний ребенок. Пострадали более 10 человек, госпитализированы 6 человек.
По факту взрыва газового баллона в жилом доме Жанаозена возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работает межведомственная комиссия.
По предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме в Жанаозене стал хлопок газовоздушной смеси.
17.04.2023, 16:54 22951
В МЧС назвали предварительную причину взрыва в Жанаозене
Фото: МЧС РК
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Жанаозен. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме в Жанаозене стал хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщил начальник управления государственного пожарного контроля Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев на брифинге в СЦК.
Предварительная причина - хлопок газовоздушной смеси. О взрыве газового баллона речи не идет. Что касается его разрушительной силы, то да, действительно, когда происходит взрыв, резкий выплеск газовоздушной смеси, особенно в замкнутом пространстве, коим является квартира, особенно если с глухими стенами, перекрытием железобетонным, соответственно, вся энергий взрыва, поскольку ей некуда выплеснутся, приобретает разрушительную силу", - сказал Ерлан Турегелдиев.
Как сообщил председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Нурболат Дербисов, утечка газа могла произойти ночью.
Если утечка газа произошла ночью, то люди утром, время пять утра, сейчас месяц Рамазан, люди просыпаются рано. Думаю, люди встали, чтобы покушать, и когда включили свет, мог произойти большой взрыв", - цитирует Нурболата Дербисова Zakon.kz.
Напомним, сегодня около 5 часов утра в Жанаозене произошел взрыв в двухподъездном 12-квартирном 2-этажном жилом доме. В результате взрыва произошло обрушение подъезда на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).
В результате ЧП погибли четыре человека. Среди погибших - мужчина, две женщины и трехлетний ребенок. Пострадали более 10 человек, госпитализированы 6 человек.
По факту взрыва газового баллона в жилом доме Жанаозена возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работает межведомственная комиссия.
17.04.2023, 12:35 30796
Число погибших при взрыве в Жанаозене увеличилось
Фото: МЧС РК
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Жанаозен. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан сообщили об извлечении тел погибших при взрыве в жилом доме Жанаозена.
Спасателями из-под завалов живыми извлечены еще три человека - мужчина, женщина и ребенок.
Всего по состоянию на текущий момент спасателями из-под завалов живыми извлечены четыре человека и трое погибших.
Всего госпитализировано 8 человек, включая спасенных и обратившихся за медицинской помощью.
В оперативных работах по разбору завалов задействовано порядка 40 единиц техники и почти 350 человек: спасатели, включая кинологический расчет, военнослужащие Национальной гвардии, местные исполнительные органы, скорая медицинская помощь, полиция, волонтеры", - говорится в сообщении ведомства.
Дополнено 17.04.2023, 12.35
В 11.45 из-под завалов извлечено тело женщины. Таким образом, по состоянию на текущий момент из-под завалов извлечены живыми 4 человека и 4 погибших, информируют в МЧС.
Госпитализированными остаются 6 человек.
Работы по разбору завалов продолжаются.
Ранее сообщалось об одном погибшем.
17 апреля около 5 часов утра в Жанаозене в жилом доме произошел взрыв в двухподъездном 12-квартирном 2-этажном жилом доме во 2-м микрорайоне Жанаозена. По предварительным данным, произошел взрыв газового баллона без горения. В результате чего произошло обрушение подъезда на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).
17.04.2023, 10:19 34951
Взрыв в Жанаозене: из-под завалов извлеки тело погибшего
Фото: МЧС РК
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Жанаозен. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате взрыва в жилом доме в Жанаозене погиб один человек, еще двое находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
В настоящее время из-под завалов извлечены пострадавшая женщина 2000 года рождения и тело погибшего гражданина 1994 года рождения, сказано в сообщении МЧС.
За медицинской помощью обратились 12 человек, в том числе 8 детей: из них госпитализированы 5 человек.
Оперативные работы по разбору завалов продолжаются, задействовано более 30 единиц техники и порядка 300 человек: спасатели, включая кинологический расчет, военнослужащие Национальной гвардии, местные исполнительные органы, скорая медицинская помощь, полиция. В ДЧС Мангистауской области развернут оперативный штаб, открыт телефон горячей линии 8/7292/31-90-99", - проинформировали в ведомстве.
Между тем в АО "НК "КазМунайГаз" обещали обеспечить всех лишившихся жилья в результате ЧП в Жанаозене новыми квартирами.
Оставшиеся без жилья семьи получат новые квартиры, пострадавшим в сотрудничестве с центральными и местными исполнительными органами будет оказана вся необходимая помощь", - заверили в компании.
Как сообщалось ранее, 17 апреля около 5 часов утра в Жанаозене в жилом доме произошел взрыв в двухподъездном 12-квартирном 2-этажном жилом доме во 2-м микрорайоне Жанаозена. По предварительным данным, произошел взрыв газового баллона без горения. В результате чего произошло обрушение подъезда на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).
17.04.2023, 10:06 35596
Жители Мангистауской области остались без электричества и горячей воды из-за аварии
Также сообщается о временном снижении давления питьевой воды в Актау
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Актау. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 16 апреля в 17.04 по технологической защите произошло отключение оборудования на ТЭЦ-2, что привело к выделению Мангистауского энергоузла на изолированную работу и снижению частоты на нем, сообщили в ТОО "МАЭК".
После отключения оборудования на ТЭЦ-2 по автоматике частотной разгрузки произошло отключение электроэнергии у потребителей города и области.
В ТОО "МАЭК" также сообщили об отключении горячего водоснабжения и временном снижении давления питьевой воды в Актау.
В связи с ремонтными работами на ТОО "МАЭК" подача горячей воды в нижние микрорайоны города будет временно приостановлена с 21.00. Сообщаем, что с 22.00 давление питьевой воды будет снижено в верхней и нижней зонах областного центра", - приводит сообщение предприятия портал "Лада".
Подачу горячего водоснабжения и нормализацию давления питьевой воды на город планировалось восстановить к 8.00 17 апреля.
17.04.2023, 09:17 36681
В СКО из-за паводка закрыли проезд по автодороге международного значения
Фото: ДЧС СКО
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Петропавловск. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области из-за паводка закрыли проезд по автодороге международного значения, сообщили в областном департаменте по ЧС.
В связи с переливом воды в реке Есиль на ежегодно затопляемом паводковыми водами участке автодороги принято решение о закрытии движения всех транспортных средств по автодороге М-51 Челябинск - Новосибирск на участке 525-529 км", - говорится в сообщении ДЧС.
Отмечается, что движение легковых транспортных средств осуществляется по автодороге Р-49 "Обход Петропавловска". Движение крупногабаритных транспортных средств осуществляется по автодороге Р-57 Петерфельд - Архангельское - Новокаменка - автодорога А-16 Жезказган - Петропавловск и автодороге А-16 Жезказган - Петропавловск.
17.04.2023, 08:06 38586
В Жанаозене в жилом доме произошел взрыв газового баллона, пострадали более 10 человек Дополнено
Фото: Telegram/qr_tjm
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Жанаозен. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жанаозене в жилом доме произошел взрыв газового баллона, пострадали 11 человек. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
17 апреля около 5 часов утра во 2-м микрорайоне Жанаозена в двухподъездном 12-квартирном 2-этажном жилом доме по предварительной причине произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров", - говорится в сообщении МЧС в Telegram.
По предварительным данным, пострадало 11 человек, они переданы работникам медицинской службы. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В оперативных работах по разбору завалов на месте задействовано более 50 спасателей и кинологический расчет, 10 единиц техники ДЧС Мангистауской области, скорая медицинская помощь и местные исполнительные органы.
Дополнено. 17.04.2023, 08.40
В ДЧС Мангистауской области развернут оперативный штаб, открыт телефон горячей линии 8/7292/31-90-99.
16.04.2023, 20:52 43956
В Индии застрелили бывшего индийского депутата и его брата
Нападавшие выдали себя за журналистов
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший индийский депутат Атик Ахмад, осужденный за похищение человека и обвиняемый в убийстве и нападении, был застрелен вместе со своим братом в ходе нападения, которое было показано в прямом эфире по телевидению в северной Индии.
Инцидент произошел в городе Праяградже в штате Уттар-Прадеш, когда Атик Ахмад и его брат Ашраф под конвоем полиции направлялись на медицинский осмотр. Представитель полиции Рамит Шарма сказал, что трое нападавших приехали на мотоциклах, назвавшись журналистами, пишет РИА Новости.
Им удалось подобраться вплотную к Атику и его брату под предлогом записи и обстрелять их с близкого расстояния. Оба получили пулевые ранения в голову. Все произошло за секунды", - сказал он.
Согласно кадрам видеозаписи, братья под конвоем полиции вышли из машины и по пути в больницу давали комментарий одному из телеканалов. На кадрах видно, как один из нападавших подносит пистолет к голове Атика Ахмада. Когда он падает, другие нападавшие стреляют в его брата. Согласно данным полиции, нападавшие сделали около 30 выстрелов. После стрельбы нападавшие сдались полиции и были задержаны.
Атик Ахмад был бывшим членом парламента от избирательного округа Пхулпур в штате Уттар-Прадеш. В отношении него было возбуждено более 90 уголовных дел, включая статьи об убийстве, похищении людей и вымогательстве. Его также обвинили в нападении на профессора Аллахабадского университета в 2018 году.
В 2019 году 60-летний Атик Ахмад был заключен под стражу, после того как его признали виновным в похищении адвоката Умеша Пала, который давал показания против него в качестве свидетеля по делу об убийстве депутата в 2005 году.
После нападения власти ввели запрет на собрания более четырех человек по всему штату, а также отключили доступ к интернету на мобильных телефонах в городе Праяградже. Правительство также распорядилось провести судебное расследование.
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