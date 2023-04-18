Число погибших при взрыве в Жанаозене увеличилось

Создана комиссия, которая будет заниматься выяснением обстоятельств произошедшего

Фото: МЧС РК

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Жанаозен. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Все аварийно-спасательные работы и по разбору завалов полностью завершены в 18.15, - Все аварийно-спасательные работы и по разбору завалов полностью завершены в 18.15, сообщает пресс-служба МЧС РК.





В настоящее время акиматом города создана комиссия, которая будет заниматься выяснением обстоятельств произошедшего взрыва и установлением размера ущерба.





Напомним, 17 апреля около 5.00 в Жанаозене произошел взрыв в двухподъездном 12-квартирном 2-этажном жилом доме. В результате взрыва произошло обрушение подъезда на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).





В результате ЧП погибли четыре человека. Среди погибших - мужчина, две женщины и трехлетний ребенок. Пострадали более 10 человек, госпитализированы 6 человек.





По факту взрыва газового баллона в жилом доме Жанаозена возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работает межведомственная комиссия.



