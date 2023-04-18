Взрыв в Жанаозене: из-под завалов извлеки тело погибшего  

В АО "НК "КазМунайГаз" обещали обеспечить всех лишившихся жилья в результате ЧП в Жанаозене новыми квартирами

Фото: МЧС РК

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Жанаозен. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате взрыва в жилом доме в Жанаозене погиб один человек, еще двое находятся в тяжелом состоянии, - В результате взрыва в жилом доме в Жанаозене погиб один человек, еще двое находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.





В настоящее время из-под завалов извлечены пострадавшая женщина 2000 года рождения и тело погибшего гражданина 1994 года рождения, сказано в сообщении МЧС.





За медицинской помощью обратились 12 человек, в том числе 8 детей: из них госпитализированы 5 человек.









Оперативные работы по разбору завалов продолжаются, задействовано более 30 единиц техники и порядка 300 человек: спасатели, включая кинологический расчет, военнослужащие Национальной гвардии, местные исполнительные органы, скорая медицинская помощь, полиция. В ДЧС Мангистауской области развернут оперативный штаб, открыт телефон горячей линии 8/7292/31-90-99", - проинформировали в ведомстве.





Между тем в АО "НК "КазМунайГаз" обещали обеспечить всех лишившихся жилья в результате ЧП в Жанаозене новыми квартирами.





Оставшиеся без жилья семьи получат новые квартиры, пострадавшим в сотрудничестве с центральными и местными исполнительными органами будет оказана вся необходимая помощь", - заверили в компании.





Как сообщалось ранее, 17 апреля около 5 часов утра в Жанаозене в жилом доме произошел взрыв в двухподъездном 12-квартирном 2-этажном жилом доме во 2-м микрорайоне Жанаозена. По предварительным данным, произошел взрыв газового баллона без горения. В результате чего произошло обрушение подъезда на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).







