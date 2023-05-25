Принимаются все необходимые меры по локализации и ликвидации пожара

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Семей. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 09.00 24 мая угроза пожара населенным пунктам в Абайской области снята. Об этом стало известно в ходе заседания оперативного республиканского штаба на базе МЧС по тушению природного пожара в Бородулихинском районе Абайской области.





По состоянию на 09.00 24 мая в тушении пожара задействовано 434 человека личного состава и 109 единиц техники, 2 вертолета и пожарный поезд, информирует пресс-служба правительства РК.





МЧС 23 мая дополнительно направлена группировка сил и средств в количестве 133 человек личного состава и 26 единиц техники ДЧС Астаны, Павлодарской и Карагандинской областей.





Принимаются все необходимые меры по локализации и ликвидации пожара, добавили в пресс-службе кабмина.





Напомним, в днем 22 мая произошло загорание сухой травы в Бородулихинском районе области Абай, в 7 км от станции Ауыл. Пожар перешел из Алтайского края РФ с последующим переходом на территории ГЛПР "Семей орманы".



