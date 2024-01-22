Угроза затопления в области Абай: 11 человек эвакуировали с острова Бейбітшілік   

Фото: Акимат области Абай

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Семей. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Одиннадцать человек эвакуировали спасатели с острова Бейбітшілік в связи с угрозой затопления, сообщает - Одиннадцать человек эвакуировали спасатели с острова Бейбітшілік в связи с угрозой затопления, сообщает пресс-служба областного акимата.





Угроза затопления возникла из-за поднятия уровня воды в реке Иртыш.





В целях обеспечения безопасности жителей острова Бейбітшілік сотрудники ДЧС в ночь на 21 января возвели дамбу, вскрыли дорожное полотно для отвода воды в русло реки, а также перекачали в русло реки почти 6 тыс. кубометров воды.





Акимат области Абай





Ночью с острова эвакуировали 11 человек, из них трое детей. Людей разместили в гостинице, скот отогнали в безопасное место. Эвакуированных обеспечили горячим питанием. Сейчас жители возвращаются домой.





Акимат области Абай





В настоящее время уровень воды падает, угроза подтопления жилых домов отсутствует. Ежечасно производится объезд участков (остров Бейбітшілік, д/м. Бобровка) и мониторинг уровня воды. Замеры уровня воды производятся каждые 2 часа", - сообщили в акимате.





Акимат области Абай



