Улицы Алматы затопило после ливня

АЛМАТЫ. 11 МАЯ - Днем в Алматы начался сильный дождь. В результате ливня оказались затопленными улицы и дворы города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сильные осадки в городе Алматы начались 11 мая 2022 года с 14.40.

Как сообщили в департаменте по ЧС Алматы, по состоянию на 15.00 по городу Алматы на линию "112" и службу спасения "109" поступило 2 сообщения о затоплениях дворов на проспекте Райымбека, 234, двора и подвала по адресу: улица Айтиева, дома 8, 6, в Алмалинском районе. На место направлены соответствующие службы.

По прогнозу РГП "Казгидромет", сегодня ночью также временами ожидается сильный дождь, выпадение осадков прогнозируется с перерывами в течение трех ближайших суток.





После поступившего штормового предупреждения о сильных осадках приведены в готовность подрядные организации районных акиматов для своевременного привлечения их на ликвидацию затоплений, приготовлены инертные материалы. Казселезащитой усилен контроль на наблюдательных постах", - проинформировали в департаменте по ЧС города Алматы.

По данным акимата города, в целях предупреждения и ликвидации подтоплений организовано дежурство подрядных организаций. Для производства работ по обеспечению беспрепятственного пропуска и откачки воды задействованы мобильные бригады общей численностью 609 человек, 252 единицы спецтехники и 24 мотопомпы. Заготовлено 2050 мешков с песком.







