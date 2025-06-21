Ураган в Павлодарской области: в Аксу погибла женщина   

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Павлодар. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера вечером в Аксу женщина погибла во время урагана, сообщает - Вчера вечером в Аксу женщина погибла во время урагана, сообщает Pavlodarnews.kz





Женщину проткнуло упавшим деревом в области грудной клетки. На месте медики констатировали смерть женщины 1968 года рождения, которая получила травмы, несовместимые с жизнью", - прокомментировали в Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи.









Ураган накрыл Павлодарскую область во второй половине дня. Из-за неблагоприятных погодных условий в Экибастузском энергоузле произошло аварийное отключение линии электропередачи. Сильный ветер повредил детские площадки, автобусные остановки, повалил деревья, которые повредили автомобили, а также травмировали людей.





По данным пресс-службы Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи, в Экибастузе упавшее дерево травмировало девушку 1997 года рождения и женщину. В Павлодаре за медицинской помощью обратились женщины 1991 и 1997 годов рождения, парень 2007 года рождения, девочка 2013 года рождения и двое детей 2020 года рождения. Кроме того, в областном центре резко захлопнувшимися воротами ударило мужчину 1968 года рождения. В Аксу дерево упало на ребенка 2014 года рождения. Все пострадавшие получили ушибы, рваные раны и ссадины.





Дополнено. 20.06.2025, 10.20.





По данным экстренных служб, пострадали 16 человек, в том числе трое детей. Один случай летальный", - уточнили в акимате Павлодарской области.





По данным ведомства, скорость штормового ветра достигала 43 метров в секунду. Стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре. В областном центре повреждены кровли 47 объектов, в том числе 6 социальных учреждений. В Аксу и Экибастузе пострадали 23 объекта, в Баянаульском районе - 7 объектов, также зафиксированы повреждения зданий в Майском и Павлодарском районах.





Перебои с электроснабжением наблюдаются в городах и районах области. В настоящее время отключение электроснабжения зафиксировано в городе Аксу и Баянаульском районе.





Идут работы по устранению последствий стихии. Ведется восстановление 16 опор линий связи и электропередачи. Работают более 300 человек и 103 единицы спецтехники. Все службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме", - проинформировали в акимате.