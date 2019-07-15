В Костанайской области ушел из жизни мальчик, на которого упали футбольные ворота

Костанай. 14 июля. Kazakhstan Today - Сегодня утром в детской больнице умер Намик Ширинов - мальчик, на которого упали футбольные ворота, передает Kazakhstan Today.
Резкое ухудшение состояния стало наблюдаться ночью. Утром ребенка не стало, сообщили газете "Костанайские новости" родные погибшего.
Как сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения Жилкибаева, у пострадавшего ребенка была тупая травма живота. Произошел разрыв печени, 12 - перстной кишки, внутрибрюшное кровотечение, гемиперитонеум, желчный перитонит. Неоднократно и во время проведения операций мальчика местных врачей консультировали специалисты из республиканских центров. Было несколько консультаций посредством телемедицины.
Выживаемость при желчном перитоните составляет 1-10%. Ребенку проведен ряд операций, но 13 июля 2019 года наступило резкое ухудшение состояния. Состояние обсуждали с Республиканским центром Сызганова. Резкие изменения в крови, биохимических анализов, ухудшение гемодинамике связано с инфекционно-токсическим шоком, несмотря на проводимую интенсивную терапию", - говорится в заключении облздрава.
В понедельник Намика должны были перевезти в клинику Нур-Султана.
Как сообщалось ранее, 28 июня на спортивной площадке на мальчика упали футбольные ворота. Пострадавшего экстренно госпитализировали. Позже выяснилось, что железная конструкция не была закреплена.
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