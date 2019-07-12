В Костанае на подростка упали футбольные ворота

Костанай. 11 июля. Kazakhstan Today - В Костанае на спортплощадке на 16-летнего подростка упали футбольные ворота, передает Kazakhstan Today.

Пострадавшего экстренно госпитализировали. Позже выяснилось, что железная конструкция не была закреплена. Ворота упали, когда подросток стал на них раскачиваться, сообщает "Первый канал Евразия"

После происшествия скорую помощь вызвали не сразу, сначала позвонили отцу подростка.

"Пришел в поле, вижу, сидит на скамейке, рыгает и дрожит. Мне говорит: вызывай такси, поехали домой. Я посмотрел, не то состояние. Думал, лучше скорую вызову. Вызвали. Минут 20 где-то прошло. Подъехали, посмотрели и сразу увезли", - рассказал отец мальчика Азеддин Ширинов.

Подростка доставили в детскую областную больницу с тупой травмой живота и разрывом печени, там его экстренно прооперировали. Накануне провели четвертую по счету операцию, состояние до сих пор остается очень тяжелым.

После случившего родные пострадавшего решили самостоятельно разобраться в ЧП. Как выяснилось, площадку поставили 3 года назад.

"На следующий день мы пошли, сняли это поле, как эти ворота мы положили, подняли легко, свободно. Там есть места, где их надо закреплять, но их там нет, вообще, ни одного", - рассказал Азеддин Ширинов.

По словам родителей подростка, спустя 10 дней после несчастного случая футбольные ворота наконец-то приварили к ограждению. Как утверждает местный КСК, поле не состоит ни на чьем балансе.

По данному факту родители написали заявление в полицию.

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