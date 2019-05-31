В Мангистауской области на 12-летнего мальчика упали футбольные ворота

"Примерно в 19.00 из поселка Жетыбай Каракиянского района в экстренном порядке с тяжелыми травмами в приемный покой Мангистауской областной детской больницы поступил ребенок 2007 года рождения. У мальчика диагностировали перелом основания черепа, линейный перелом лобно-теменной кости слева, травматический шок", - сообщает портал Lada.kz.
По словам бабушки, ребенок получил травму вследствие падения футбольных ворот прямо на него, когда он играл на футбольном поле.
Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области, мальчику была проведена экстренная операция.
После осмотра врачом-нейрохирургом мальчику была проведена экстренная операция на голове: декомпрессионная трепанация черепа, удаление эпидуральной гематомы. Продолжительность операции составила полтора часа. На данный момент состояние мальчика стабилизировалось", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.
Как сообщалось ранее, в марте в Павлодарской области на шестиклассника упали тяжелые железные ворота, ребенок впал в кому.
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