Узбекистан поблагодарил Казахстан за помощь пострадавшим пассажирам автобуса

Актобе. 19 января. Kazakhstan Today - Советник посольства РУ в РК Тимур Рахимов поблагодарил Казахстан за помощь пострадавшим пассажирам сгоревшего в Актюбинской области автобуса и сотрудничество в расследовании, передает Kazakhstan Today.

В Актобе прошла встреча делегации Республики Узбекистан, членов правительственной межведомственной комиссии и руководства акимата Актюбинской области, сообщила пресс-служба акима региона.

"Произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погибли граждане Республики Узбекистан. Прежде всего мы хотели бы выразить признательность президенту Казахстана, правительству, всем госорганам, которые создали благоприятные условия для работы. Надеемся, что все необходимые следственные мероприятия будут проведены оперативно и мы сможем при содействии казахстанской стороны решить все необходимые вопросы для того, чтобы пострадавшие и погибшие были своевременно доставлены на родину", - сказал Рахимов.

В пресс-службе отметили, что 18 января в Актобе прибыла делегация Республики Узбекистан во главе с министром по ЧС Рустамом Джураевым. В ее состав также вошли работники министерств здравоохранения, внутренних дел и дипломаты.

"В настоящее время на месте происшествия продолжаются работы специальных служб по изучению обстоятельств и выявлению причин трагедии, унесшей жизни 52 человек. Задействованы более 80 сотрудников и 30 единиц техники органов внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, прокуратуры, акимата области, местных дорожных служб и другие", - проинформировали в акимате.

Как сообщалось ранее, 18 января, в 10.30, в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068-м километре автодороги Самара - Шымкент загорелся пассажирский автобус марки Kassbohrer Setra, направлявшийся из Шымкента в Казань. В результате пожара в автобусе погибли 52 пассажира, все граждане Республики Узбекистан. Еще пять человек - трое казахстанцев и два гражданина Узбекистана - сумели самостоятельно выбраться из автобуса.

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