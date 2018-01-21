В 250 километрах от Алматы произошло землетрясение

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В 250 километрах от Алматы произошло землетрясение20.01.2018
Происшествия  16:44

Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - Казахстанская сейсмологическая экспедиция зафиксировала в 250 километрах от Алматы землетрясение магнитудой 4,6, передает Kazakhstan Today.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло сегодня, в 14.53. Эпицентр землетрясения расположен в 250 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения составил 9,9, магнитуда MPV - 4,6. Подземные толчки залегали на глубине 25 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет, говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО "Алматы".
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