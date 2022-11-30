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В 313 километрах от Алматы произошло землетрясение

29.11.2022, 14:07 18676
В 313 километрах от Алматы произошло землетрясение
Фото: Depositphotos
В Алматы 2 декабря пройдет общегородская сейсмотренировка
Алматы. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 29 ноября 2022 года в 12.31 зарегистрировано землетрясение.

Сообщается, что эпицентр землетрясения расположен в 313 км на юг от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения составил 11,4. Магнитуда MPV 5,0. Координаты эпицентра 40.39° с.ш. 77.03° в.д. Глубина 5 км.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

Как сообщил на брифинге региональной службы коммуникаций и.о. начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Ерлан Алибеков, в Алматы 2 декабря пройдет общегородская сейсмотренировка. Жителей и гостей мегаполиса просят отнестись с пониманием и соблюдать спокойствие.

Ерлан Алибеков сообщил, что сейсмотренировка пройдет в пятницу в 11.00. Она проводится ежегодно.

В день сейсмотренировки будет задействована городская система оповещения путем запуска сиренно-речевых установок, перехвата теле-, радиоканалов, а также будет рассылка Push-уведомлений через мобильное приложение ДАРМЕН", - сообщил Алибеков.


Стало известно, что основным учебным местом сейсмотренировки определен торгово-развлекательный комплекс АДК, где будет развернут палаточный лагерь, полевая кухня, пункты питания и продовольственного снабжения, для отработки элементов сбора, регистрации и временного размещения населения.

Спикер доложил, что весь личный состав службы гражданской защиты практически отработает действия по спасению и эвакуации людей, извлечению пострадавших из-под завалов, тушению пожаров, оказанию первой медицинской помощи.

Кроме того, будут проведены обучающие тренинги по действиям населения при землетрясении с раздачей памяток, а также укомплектованию тревожного чемоданчика на случай ЧС.

Во всех объектах образования, здравоохранения и с массовым пребыванием людей города (ТРЦ, ТЦ, ТД) будут отработаны учебные элементы по эвакуации, где сотрудниками ДЧС будет оказана методическая помощь и организована раздача памяток "10 простых шагов при землетрясении".

Он также пояснил, что безопасными местами при землетрясениях являются открытые площадки подальше от линий электропередачи и зданий.

Напомним, что город Алматы расположен в 9-10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в городе происходят до 200 слабых, неощутимых землетрясений. При этом землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом. По прогнозам прогнозной комиссии Института сейсмологии, до конца года землетрясения силой 7 и более баллов в городе не ожидаются. Поэтому проводимая городская сейсмотренировка не связана с каким-либо ожиданием землетрясения.

 

новости по теме

В Экибастуз прибыли дополнительные ремонтные бригады

30.11.2022, 11:45 2936
В Экибастуз прибыли дополнительные ремонтные бригады
Фото: t.me/KZgovernment
Общее число бригад увеличилось с 34 до 42
Экибастуз. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастуз для восстановления подачи тепла в дома прибыли дополнительные ремонтные бригады, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.

Члены правительства и оперативного штаба осмотрели жилые дома, расположенные на улицах Маметова, Шешембекова, дом культуры «Өнер».

Утром 30 ноября 2022 года в Экибастузе для подключения оставшихся без тепла 17 многоквартирных жилых домов по улице Машхура Жусупа приступили к работе ремонтные бригады, прибывшие из других регионов и предприятий Казахстана - Астаны, Павлодара, Караганды, Босшаколя", - рассказали в пресс-службе.


Общее число  бригад увеличилось с 34 до 42.

Напомним, сегодня планируется подключить к теплу 17 жилых домов.
 

Еще в 17 домах Экибастуза планируют восстановить подачу тепла сегодня

30.11.2022, 10:09 5096
Также планируется устранение двух главных свищей на тепломагистрали
Экибастуз. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В 08.00 30 ноября на заседании оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в Экибастузе обсудили текущее состояние на теплосетях города и принимаемые меры по восстановлению температурного режима, сообщает пресс-служба правительства.

Сегодня планируется устранение двух главных свищей на тепломагистрали и параллельное подключение к системам отопления оставшиеся 17 жилых многоквартирных домов на улице Машхура Жусупа.

С 9.00 утра начался объезд социальных объектов города. Члены правительства и участники оперативного штаба осмотрели экибастузскую городскую больницу, отделения приемного покоя, родильный дом. Температура в медицинских учреждениях составляет 24°C", - рассказали в ведомстве.


Напомним, последствия крупной аварии на местной ТЭЦ устраняют уже третьи сутки. Специальная комиссия начала расследование причин коммунального ЧП.

В настоящее время на ТЭЦ работают 6 котлов. Восстановлено теплоснабжение в 143 многоэтажных и 132 частных домах, а также на 13 социальных объектах. Ремонтные работы завершены на 20 участках из 21.
 

В здании железнодорожного вокзала Алматы-2 произошел пожар

29.11.2022, 14:54 17176
В здании железнодорожного вокзала Алматы-2 произошел пожар
Люди самостоятельно покинули здание, пострадавших нет
Алматы. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В здании железнодорожного вокзала Алматы-2 произошел пожар, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
 

Произошло горение деревянной обрешетки кровли основного здания вокзала на площади предварительно 100 квадратных метров, люди самостоятельно покинули здание, пострадавших нет. В 14.30 пожар локализован", - проинформировали в ведомстве.

 
В 14.50 пожар ликвидирован, вокзал работает в штатном режиме, задержки поездов не было.

Ранее сообщалось, что с начала года в пожарах погибли 249 человек.

 

На ТЭЦ Усть-Каменогорска произошел сбой оборудования

29.11.2022, 10:53 22446
Имеются сложности с циркуляцией сетевой воды. Из-за холода она увеличилась на тысячу тонн
Усть-Каменогорск. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сбой оборудования произошел на ТЭЦ в Усть-Каменогорске из-за сильного мороза.

Мороз в Восточном Казахстане в последние несколько дней только усиливается. Ночью столбики термометров в некоторых районах опустились до минус 40. Мороз не выдерживает даже ТЭЦ Усть-Каменогорска. Накануне из-за сбоя в работе датчиков отключился котел № 15, сообщает телеканал "Хабар24".

По данным телеканала, через полтора часа котел подключили обратно. Но есть сложности с циркуляцией сетевой воды. Из-за холода она увеличилась на тысячу тонн. А это повлияло уже на снижение температур в батареях горожан.

Сейчас на станции увеличили количество ремонтных бригад. Работают 7 котлов и 6 турбоагрегатов. В ближайшее время после завершения ремонта при включении оборудования в работу температура сетевой воды будет соответствовать температурному графику теплосети.

Низкие температуры отрицательно сказываются и на общественном транспорте. Обрыв провода остановил один из трамвайных маршрутов. У автобусов же замерзают топливная система и пневмоподвески. Поэтому на линию сегодня вышло всего 60 процентов машин. В итоге люди вынуждены подолгу ждать на остановках.

Напомним, из-за аварии на ТЭЦ Экибастуза горожане остались без теплоснабжения в 30-градусный мороз. Смаилов поручил провести расследование.
 

Два автомобиля провалились под лед в Карагандинской области

29.11.2022, 09:06 23791
Два автомобиля провалились под лед в Карагандинской области
Фото: МЧС РК
В автомобилях находились 9 человек, в том числе 2 детей
Караганда. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вечером 28 ноября в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области, вблизи поселка Г. Мустафина, при переправе через реку Нура под лед провалились две автомашины. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
 
По данным ведомства, в автомашине "Газель" находились 3 человека, в автомашине "Мерседес" - 6 человек, из них 2 детей.
 
Отмечается, что люди не пострадали, водители и пассажиры вышли самостоятельно до погружения машин под воду.
 
В МЧС напомнили, что езда по водоему представляет большую опасность.
 
Если нет другого выхода и поблизости отсутствует обычная дорога, передвигаться по льду нужно с соблюдением следующих правил:
 
  1. как можно ближе к береговой линии;
  2. если впереди уже есть следы другого транспорта, то можно передвигаться рядом с ними; не рекомендуется ехать по следам, так как лед может не выдержать проезда двух транспортных средств;
  3. при движении следует избегать крутых поворотов;
  4. не рекомендуется отправляться в дорогу одному.
 
Что делать, если вы провалились под лед
 
  • Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание.
  • Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой.
  • По-возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет вас под лед.
  • Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем другую ногу. Если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу.
 

Из аэропорта Актау эвакуировали людей

28.11.2022, 20:09 31566
Из аэропорта Актау эвакуировали людей
Фото: Кадр видео
Актау. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Из аэропорта Актау эвакуировали пассажиров и персонал. В здании работают спецслужбы.
 
По сообщениям очевидцев, всех находившихся в здании аэропорта эвакуировали на улицу, сообщает "Лада".
 

Никаких объявлений не сделали, сказали только, что нужно срочно покинуть здание. На место прибыли полицейские. В диспетчерскую поднялись. Повсюду люди в камуфляжной форме", - сообщили очевидцы.



 

В Экибастузе вновь прорвало теплотрассу

28.11.2022, 15:03 35656
В Экибастузе вновь прорвало теплотрассу
Фото: instagram/ete_ekb
Экибастуз. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Очередная авария на теплотрассе вновь произошла в Экибастузе, на улице Машхура Жусупа, 50. В настоящее время порыв на трубопроводе устранен.

По распространенному в Сети видеоролику о "горячем фонтане" повреждение на внутриквартальной сети по ул. Машхур Жусупа, 50, устранено", - сообщили в пресс-службе ТОО "Экибастузтеплоэнерго".

По данным на 13.00, на ТЭЦ работают шесть котлоагрегатов из десяти имеющихся. Девять ремонтных бригад занимаются отогревом горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения. Еще четыре бригады устраняют повреждения на тепломагистралях и одна занимается обследованием тепловых сетей на предмет новых повреждений.
 

Для ликвидации повреждений работает 30 единиц техники от предприятий города. В том числе "Богатырь Комир", разрез "Восточный", ГРЭС-1 и ТОО "Экибастузтеплоэнерго". Задействованы около 100 человек. Все параметры тепло- и водоснабжения города постоянно отслеживаются", - проинформировал заместитель генерального директора ТОО "Экибастузтеплоэнерго" Денис Скляров.

 
С 27 ноября объем подпитки теплосетей снижен с 1200 тонн до 700 тонн (при нормативном показателе в 350 тонн), работы продолжаются.
 

Сейчас температура подачи теплоносителя составляет 79°C, температура обратки - 52°C, наружная температура воздуха -24°C", - отметили в пресс-службе.

 
Ранее сообщалось, что в 129 домов Экибастуза удалось вернуть тепло.
 
Напомним, жители Экибастуза остались без тепла в 30-градусный мороз из-за аварии на теплосетях. В городе объявлен режим ЧС.
 
Объекты образования Экибастуза переведены на дистанционный формат обучения. Детские сады работать не будут. Также сообщается, что в Павлодар по линии образования передислоцировано 84 человека, по линии здравоохранения - 39 пациентов. ⠀
 
После аварии на теплосетях Касым-Жомарт Токаев поручил Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.
 

В 129 домах Экибастуза удалось вернуть тепло

28.11.2022, 10:58 38286
В 129 домах Экибастуза удалось вернуть тепло
Фото: Акимат Экибастуза
Экибастуз. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе за ночь удалось подключить к теплу 129 домов, из 15 социальных объектов в 10 поступило тепло, информирует пресс-служба акимата Экибастуза.

Дополнительно запустили четыре котла, доведя до шести рабочих. За прошедшие сутки в городе сохранена циркуляция теплосетей. Обнаружены повреждения на теплосетях, ведутся земляные работы", - говорится в сообщении ведомства.


Сейчас идет работа по восстановлению подачи тепла на оставшихся пяти социальных объектах, в 17 многоэтажных домах и в 3 многоквартирных домах производится регулировка теплоходами.

По состоянию на 09.00 температура подачи теплоносителя увеличилась до 75ºС (норма 87ºС), обратка 50ºС (норма 56ºС), в квартирах 18-20ºС, наружная температура воздуха -30ºС", - проинформировали в акимате.


Объекты образования Экибастуза переведены на дистанционный формат обучения. Детские сады работать не будут.

Также сообщается, что в Павлодар по линии образования передислоцировано 84 человека, по линии здравоохранения - 39 пациентов.

В администрации города заверили, что температурный режим в лечебных учреждениях в течение дня не ухудшался, сохраняется в пределах 20-25ºС, что соответствует санитарным нормам. В Экибастузской городской больнице находится 269 пациентов (в том числе 92 ребенка), в родильном доме - 37 пациентов (в том числе 19 детей).

Экстренная помощь оказывается своевременно. Ежечасно мониторится температурный режим. Всего в аварийно-восстановительных работах задействованы 138 человек и 35 единиц техники. Из 15 ранее выявленных повреждений устранено 14. В первой половине дня планируется разрешить ситуацию в полной мере в отношении 20 МЖД", - отметили в пресс-службе.


Также сообщается, что в городе действует горячая линия. Дополнительно для организации приема граждан развернуто 12 эвакуационных пунктов, которые оснащены всем необходимым для оказания помощи населению.

В городе со вчерашнего дня работает оперативный штаб по ликвидации аварийной ситуации во главе с акимом области. Информация будет предоставляться каждые два часа", - заключили в акимате.


Как сообщалось ранее, жители Экибастуза остались без тепла в 30-градусный мороз из-за аварии на теплосетях. В городе объявлен режим ЧС.
 

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