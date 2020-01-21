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В 356 километрах от Алматы произошло землетрясение

20.01.2020, 10:06 12475
Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - В 365 километрах от Алматы, на территории Китая, произошло землетрясение магнитудой 4,1, передает Kazakhstan Today

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 20 января, в 09.17 (03.17 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 356 километрах на юг от Алматы, на территории Китая. 

Энергетический класс землетрясения - 10,1. Магнитуда MPV - 4,1. Глубина - 5 километров. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет", - говорится в сообщении.


Как сообщалось ранее, 20 января, около трех часов ночи, в Алматинской области произошло землетрясение.

 

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