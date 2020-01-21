В 356 километрах от Алматы произошло землетрясение

Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - В 365 километрах от Алматы, на территории Китая, произошло землетрясение магнитудой 4,1, передает Kazakhstan Today





Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 20 января, в 09.17 (03.17 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 356 километрах на юг от Алматы, на территории Китая.





Энергетический класс землетрясения - 10,1. Магнитуда MPV - 4,1. Глубина - 5 километров. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет", - говорится в сообщении.









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