В Алматинской области произошло землетрясение

Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - 20 января в 442 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 3,8, передает Kazakhstan Today.





Сетью сейсмических станций ГУ «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» 20 января в 02.57 (19 января в 20.57 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 442 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана.





Энергетический класс землетрясения - 10. Магнитуда MPV - 3,8. Глубина - 10 километров. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет», - говорится в сообщении.





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