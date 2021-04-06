НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - В 377 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,4, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 5 апреля 2021 года, в 07.28 (5 апреля 2021 года в 01.28 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 377 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения - 10,6. Магнитуда MPV - 4,4. Глубина - 15 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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