Алматы. 14 февраля. Kazakhstan Today - В 441 километре от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,2, передает Kazakhstan Today.

По данным Казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции, 14 февраля 2019 года, в 06.28 алматинского времени, зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 441 километре на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения - 9,7. Магнитуда MPV - 4,2. Глубина - 10 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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