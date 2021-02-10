В 50 километрах на юго-восток от Алматы произошло землетрясение

Сообщается, что эпицентр землетрясения расположен в 50 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения - 8,6. Магнитуда MPV - 3,8. Глубина - 15 километров.
Также 8 февраля были зарегистрированы еще два землетрясения. Одно из них произошло в 19.25 в 306 километрах на восток от Алматы, на границе Китая и Казахстана. Энергетический класс землетрясения - 8,6. Магнитуда MPV - 4,1. Глубина - 15 километров.
Еще одно землетрясение произошло в 21.39 в 255 километрах на восток от Алматы, на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения - 8,8. Магнитуда MPV - 3,9. Глубина - 25 километров.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
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