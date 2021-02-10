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В 50 километрах на юго-восток от Алматы произошло землетрясение

09.02.2021 44740
В 50 километрах на юго-восток от Алматы произошло землетрясение
Алматы. 9 февраля. Kazakhstan Today - Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция КН МОН РК" 9 февраля 2021 года, в 07.07 (9 февраля 2021 года в 01.07 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение в 50 километрах на юго-восток от Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
Сообщается, что эпицентр землетрясения расположен в 50 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения - 8,6. Магнитуда MPV - 3,8. Глубина - 15 километров.
 
Также 8 февраля были зарегистрированы еще два землетрясения. Одно из них произошло в 19.25 в 306 километрах на восток от Алматы, на границе Китая и Казахстана. Энергетический класс землетрясения - 8,6. Магнитуда MPV - 4,1. Глубина - 15 километров.
 
Еще одно землетрясение произошло в 21.39 в 255 километрах на восток от Алматы, на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения - 8,8. Магнитуда MPV - 3,9. Глубина - 25 километров.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

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