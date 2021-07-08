НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - В 649 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,7, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 7 июля 2021 года в 00.16 (6 июля в 18.16 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 649 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Таджикистана.

Энергетический класс землетрясения - 10,3. Магнитуда MPV - 4,7. Глубина - 50 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства