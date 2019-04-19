В аэропорту Костаная колеса шасси еще одного самолета застряли в асфальтобетонном покрытии

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Костанай. 17 апреля. Kazakhstan Today - 17 апреля сразу два пассажирских самолета застряли в асфальтобетонном покрытии Международного аэропорта в Костанае, передает Kazakhstan Today.

По данным газеты "Костанайские новости", в этот же день еще один самолет из Нур-Султана, уже Boeing-757, в процессе руления на стыке с перроном съехал правой стойкой шасси и застрял в асфальтобетонном покрытии.

На борту находился экипаж из 8 человек без пассажиров. В результате ЧП произошла задержка пассажирского самолета авиакомпании SKAT по маршруту Костанай - Алматы.

Причины происшествий устанавливаются. Сообщается, что никто из пассажиров не пострадал.

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