В аэропорту Шымкента женщина угрожала поджогом и голодовкой за отказ в регистрации на рейс ребенка без документов (ВИДЕО)

Шымкент. 15 октября. Kazakhstan Today - В аэропорту Шымкента агрессивная женщина устроила скандал из-за отказа сотрудников авиакомпании "Эйр Астана" зарегистрировать на рейс ребенка без документов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, инцидент произошел 8 октября в аэропорту Шымкента.

Пассажирка Б. Шыныкулова прибыла в аэропорт с четырьмя детьми и няней и во время регистрации на рейс в Нур-Султан сообщила, что у нее отсутствует свидетельство о рождении одного из детей. Тем не менее женщина потребовала зарегистрировать всех пассажиров, невзирая на отсутствие документа.

"В соответствии с нормами действующего законодательства Республики Казахстан при перевозке несовершеннолетних детей - граждан Республики Казахстан - в сопровождении совершеннолетних пассажиров, авиакомпания требует предоставление свидетельства о рождении ребенка, а также документов, подтверждающих родство и (или) законное право на перевозку несовершеннолетнего пассажира. Также во время регистрации пассажира с детьми авиакомпания обязана проверять документы, подтверждающие возраст ребенка (свидетельство о рождении или паспорт)", - напомнили в пресс-службе.

О правилах перевозки детей женщине рассказала и агент по регистрации пассажиров.





Б. Шыныкулова, не отходя от стойки регистрации, в грубой форме, сопровождавшейся оскорблениями, начала требовать от агента выдачи посадочного талона на ребенка без документов. На любые попытки сотрудника авиакомпании разъяснить требования законодательства женщина реагировала агрессивно, препятствовала другим пассажирам пройти регистрацию, посадив детей на багажную ленту и угрожая поджогом и голодовкой. В конечном итоге, Б. Шыныкулова нанесла работнику авиакомпании два удара. Сотрудница авиакомпании обратилась в правоохранительные органы с заявлением о нанесении физического вреда со стороны пассажира", - рассказали в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что авиакомпания поддерживает действия своего работника, поскольку полагает, что сотрудники авиакомпании имеют право на выполнение должностных обязанностей без страха подвергнуться физическому насилию.

Это необходимо для поддержания порядка и обеспечения безопасности на борту воздушного судна. Необходимо отметить, что пострадавшая сотрудница авиакомпании также является многодетной матерью, воспитывающей самостоятельно четверых детей", - уточнили в пресс-службе.





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