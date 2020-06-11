В Акмолинской области на месте пожара обнаружены тела пяти человек, в том числе двух детей

Фото: holanews.kz

Кокшетау. 10 июня. Kazakhstan Today - В городе Степногорске Акмолинской области на месте пожара обнаружены тела пяти человек, в том числе двух детей, передает Kazakhstan Today.

На месте пожара обнаружены тела 5 человек: женщины 1955 года рождения, мужчины 1976 года рождения, детей 2013 года рождения и 2015 года рождения. Личность одного погибшего мужчины и причина пожара устанавливается", - сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.

По информации КЧС, 10 июня, в 00.50, в городе Степногорске Акмолинской области, в дачном кооперативе "Рассвет", произошел пожар в жилом дачном доме. Пожар также охватил отдельно стоящую хозпостройку, забор и теплицу. Потолочные перекрытия дачного домика были обрушены.

Общая площадь пожара составила 28 квадратных метров. В 03.40 пожар был ликвидирован. Были задействованы силы и средства ДЧС, дежурной следственной оперативной группы: 12 сотрудников и 3 единицы техники.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства