22.07.2025, 19:03 23761
В Акмолинской области опрокинулся автокран с пьяным водителем за рулем
В результате инцидента никто не пострадал
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Кокшетау. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 20 июля в отдел полиции Аршалынского района поступило сообщение о том, что во время проведения строительных работ по ремонту школы в селе Ижевск опрокинулся автокран, сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.
Факт зарегистрирован в отделе полиции. В результате инцидента пострадавших нет.
У водителя автокрана установлено алкогольное опьянение легкой степени. Водитель привлечен к административной ответственности", - добавили в ведомстве.
Ранее в Астане на строительной площадке жилого комплекса "Абырой" в результате обрушения крана погиб рабочий.
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23.07.2025, 12:15 1416
Двое рабочих водоканала погибли в Караганде
Предположительно, мужчины спустились в канализационный люк и отравились ядовитыми парами
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Караганда. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде двое работников ТОО "Караганда Су" погибли во время выполнения ремонтных работ. Предположительно, они отравились ядовитыми парами, спустившись в канализационный люк.
В пресс-службе предприятия сообщили, что несчастный случай со слесарями произошел во время плановых работ.
В настоящее время работает комиссия, инспекция труда проводит проверку. Ведется расследование", - сообщили в ТОО.
Инцидент также прокомментировали в департаменте полиции Караганды.
По факту гибели двух мужчин 29 и 46 лет зарегистрировано уголовное дело. По предварительным данным, они получили отравление канализационными газами при проведении работ в колодце по ремонту датчиков. Назначены необходимые экспертизы. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.
Ранее в ВКО во время ремонтных работ на месте порыва водопровода в селе Улкен Нарын из-за обвала грунта погибли сварщик и слесарь коммунального предприятия "Нарын КомХоз Сервис".
23.07.2025, 11:00 3896
Пьяный астанчанин напал на несовершеннолетних девочек в столице
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Пьяный житель Астаны напал на двух несовершеннолетних сестер. Старшей девочке 12 лет, младшей всего 2 года.
О происшествии написал Instagram-паблик nemolchikz_official.
По его данным, сестры возвращались из магазина, когда на них напал неизвестный в состоянии алкогольного опьянения.
Начал приставать, тянуть за руку старшую, когда дети были уже рядом с домом. В какой-то момент он начал целовать за шею и хватать за грудь девочку, также целовал младшую, девочка дала отпор, он повалил на землю. От испуга девочка была дезориентирована и шокирована от происходящего, на секунды она прекратила сопротивление, в этот момент он повалил на землю младшую девочку, и старшая сестра громко закричала, схватила ребенка, и смогла вырваться. Они добежали до подъезда, там стояли трое мужчин, соседи по дому, увидев их, подозреваемый, громко ругаясь и матерясь в общественном месте, сразу хотел убежать, но соседи за ним погнались и задержали. Несколько мужчин задержали подозреваемого и удерживали, пока не приехала полиция. Родители детей трижды вызывали полицию, подозреваемого задержали и водворила в ИВС", - говорится в информации.
Старшая девочка в результате нападения получила телесные повреждения: у нее ссадины на лице и на ногах.
В информации также сообщается, что напавший на девочек был ранее судим.
По данным общественников, напавшему дали 15 суток ареста за "ругань в общественном месте и пообещали отдельно привлечь по статье 108-1 УК РК "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Максимальное наказание по этой статье - арест на срок до 60 суток.
По мнению общественников, в данном случае налицо насильственные действия сексуального характера (статья 121 УК РК) и попытка изнасилования (статья 120 УК РК).
Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Астаны.
По данному факту полицией начато досудебное расследование, проводится всесторонняя проверка. В рамках дела изучаются записи с камер видеонаблюдения, назначены все необходимые экспертизы для выяснения обстоятельств произошедшего. Задержанный помещен в специальный приемник. Окончательная правовая квалификация его действий будет дана по результатам проверок", - сообщили в ведомстве.
Ранее казахстанец получил пожизненный срок за развращение несовершеннолетней племянницы. Ранее сообщалось, что насильников детей
Напомним, в прошлом году в Казахстане ужесточили закон в отношении насильников детей. Их будут ставить на пожизненный административный надзор.
22.07.2025, 21:22 21296
В Экибастузе из-за прорыва теплосети повреждено восемь автомобилей
Жертв и пострадавших среди населения нет
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Экибастуз. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 22 июля ТОО "Экибастузские тепловые сети" проводились плановые гидравлические испытания тепловых сетей высоким давлением 16 кгс/см². В ходе испытаний на тепломагистрали ТМ-11 произошло повреждение трубопровода диаметром 530 мм, сообщает пресс-служба акимата города.
В результате на месте прохождения сетей поднялось дорожное полотно, что привело к повреждению припаркованных автомобилей. По предварительным данным, пострадали 8 автомобилей. Жертв и пострадавших среди населения нет. Объекты предпринимательства и здания не пострадали", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, представители отдела ЖКХ и аварийная бригада ТОО "Экибастузские тепловые сети". Ведутся восстановительные работы.
Ранее сообщалось, что из резерва правительства Казахстана выделено порядка 210 млн тенге для завершения ремонтных работ на теплосетях города Уштобе.
В июне появилась информация, что теплосети Степногорска изношены на 75%. Оборудование ТЭЦ изношено на 61,8%.
21.07.2025, 16:45 54246
Скандал вокруг детдома № 1: депутаты требуют отставки акима Алматинской области
Фото: кадр из видео
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Алматы. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек прокомментировал скандальное насильственное переселение детей из детдома № 1 в Конаев и потребовал отставки акима области Марата Султангазиева.
За произвол вокруг детского дома в Баганашиле и за несдержанное публичное обещание, данное обществу, я прошу у президента К.Токаева отставки акима Алматинской области М. Султангазиева", - написал депутат в Facebook.
Он также записал видеообращение, в котором прокомментировал скандальную историю с переселением детей.
Акимат Алматинской области не сдержал обещания и довел ситуацию до того, что мы сейчас наблюдаем. Насильственный переезд пытались осуществить. Это не получилось, вмешался глава государства", - заявил Базарбек в записанном видеообращении.
Где был министр просвещения? Почему министр просвещения этот вопрос четко, ясно не поставил? Это же детский дом, это курация, это организация, которая подведомственна не только акимату Алматинской области, но и координации со стороны министерства просвещения. Где господин Бейсембаев?", - поинтересовался депутат.
Ситуация с переездом детского дома, по словам депутата, изнутри показала большие проблемы.
К примеру, техническую экспертизу старого здания делало ТОО "Астана Құрылыс Сервис", однако заключение экспертизы так и не было опубликовано, даже депутаты, по словам Базарбека, "в глаза его не видели".
Почему скрывают это заключение? Почему КазНИИСА не подключили к техническому обследованию это здание и сооружение на предмет аварийности. Это, собственно говоря, предприятие со 100% участием государства. Почему неизвестное, непонятное ТОО делает заключение и это заключение скрывают?" - интересуется мажилисмен.
Он также выразил недоумение, почему в детдом были вызваны сотрудники полиции.
Какое отношение имеют сотрудники департамента к переезду, к этим действиям, которые сопряжены с насилием?" - спрашивает Базарбек.
Он подчеркнул, что новое здание детского дома в Конаеве не было передано на баланс государства, а значит, детей в него перевозили в нарушение закона. Также власти области так и не предоставили весомых доказательств непригодности старого здания.
Фактически этот переезд осуществляли на нелегальной основе, грубо нарушая требования Земельного и Гражданского кодексов, требования закона об общественном контроле, Экологического кодекса, нарушая всевозможные международные соглашения, которые Казахстан ратифицировал касательно прав человека. Почему наши региональные власти так очевидно попирают закон?" - возмутился Базарбек.
Депутат считает, что земельный участок "кому-то приглянулся".
Это не просто какой-то участок где-то на отшибе, это Бостандыкский район Алматы, микрорайон Баганашил. Это такой лакомый кусок для любого застройщика: выше Аль-Фараби, выше трех этажей. Хоть и существуют ограничения, но для любого застройщика снести эти все здания, сооружения в Баганашиле и возвести там элитные таунхаусы, элитные коттеджи - не проблема. Поэтому еще год назад я сказал, что есть там интерес представителей старой элиты", - заявил он.
Почему мы не видим со стороны центральных исполнительных органов власти адекватной реакции на эту ситуацию? Мы должны были ждать реакции президента? Завтра аналогичная ситуация, и по каждому случаю президент должен вмешиваться?" - интересуется парламентарий.
Он добавил, что поддержку детдому оказали депутаты Сергей Пономарев, Ерлан Стамбеков и Ирина Смирнова.
Депутат выразил мнение, что все представители государственных органов, причастные к организации незаконного переезда, должны быть привлечены к ответственности.
Ранее депутат мажилиса Ирина Смирнова, комментируя журналисту Kazakhstan Today принудительное выселение воспитанников из детского дома в Баганашиле, заявила, что "аким Алматинской области расписался в своем бессилии и отсутствии своей государственности, поэтому он должен оставить свою должность".
На видео, которое опубликовала в Instagram общественный деятель Аружан Саин, видно, что детей выселяли с участием большого количества полицейских, при этом полиция применяла силовые меры к воспитанникам детдома, которые отказывались уезжать. По ее словам, имеются все основания полагать, что действия властей связаны с интересом к земельному участку, который оценивается в 6,5-10 млрд тенге.
Напомним, в начале года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.
Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.
Комментируя переселение детей, в облакимате сослались на то, что здание, построенное в 1963 году, признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.
По результатам технического обследования, проведенного ТОО "Астана Құрылыс Сервис" в 2024 году, в несущих конструкциях выявлены трещины, а инженерные сети - системы отопления и водоснабжения - полностью изношены и не подлежат восстановлению. Объект не соответствует санитарным, противопожарным и строительным требованиям", - заявили в акимате.
Однако сегодня президент Токаев приказал отменить переселение воспитанников детдома из Алматы в Конаев. Он также поручил акиму Алматы Дархану Сатыбалды провести ремонт детского дома для продолжения учебного процесса его воспитанников в южной столице, а также взять данный объект на баланс города. Кроме того, администрация президента проведет служебное расследование.
Агентство Kazakhstan Today постоянно освещает ситуацию с детским домом № 1 в Баганашиле и обязательно продолжит информировать читателей о дальнейшем развитии событий.
21.07.2025, 15:48 57316
Водитель легковушки спровоцировал ДТП с тепловозом в Шымкенте
Фото: КТЖ
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Шымкент. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Водитель BMW стал виновником аварии с маневровым тепловозом, произошедшей на станции Шымкент, сообщает АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы".
21 июля 2025 года в 07.30 на частном подъездном пути ТОО "Санжар" станции Шымкент водитель автомобиля марки BMW нарушил правила дорожного движения, спровоцировав дорожно-транспортное происшествие с участием маневрового тепловоза", - сообщили в пресс-службе.
Жертв и пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего уточняются. Информация передана в правоохранительные органы.
Несмотря на ужесточение ответственности за нарушение правил безопасности на железной дороге, в Казахстане регулярно происходят аварии на железнодорожных путях, виновниками которых становятся водители легковых и грузовых авто, а иногда и автобусов.
1 июня на перегоне Састөбе - Ынтымақ (участок Түлкібас - Шымкент) на железнодорожных путях обнаружена брошенная легковая автомашина. Водитель покинул место происшествия. Инцидент повлиял на график движения поездов.
Ранее в Алматинской области легковушка въехала под поезд.
19 мая водитель джипа спровоцировал столкновение с грузовым поездом на железнодорожном переезде станции Матай и скрылся с места происшествия.
10 мая в Костанае тепловоз столкнулся с легковым авто.
7 мая на перегоне Кайрат - Байсерке грузовой поезд применил экстренное торможение из-за нахождения постороннего человека на железнодорожном пути.
4 мая пассажирский автобус, железнодорожный состав и легковой автомобиль столкнулись в Таразе.
27 апреля тракторист погиб при столкновении с поездом на переезде Есиль - Аркалык.
13 марта застрявший на рельсах джип чуть не стал причиной железнодорожной аварии в Алматинской области.
21.07.2025, 12:39 63366
Кто отдал приказ полиции о принудительном выселении детей из детского дома в Баганашиле
Агентство Kazakhstan Today обратилось с запросом в акиматы города Алматы и Алматинской области, а также в городской департамент полиции
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Алматы. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство Kazakhstan Today обратилось в акиматы города Алматы и Алматинской области, а также в городской департамент полиции с запросом, кто отдал приказ полицейским о принудительном выселении детей из детского дома в Баганашиле.
В акиматах корреспонденту Kazakhstan Today сообщили, что готовят официальный ответ. В департаменте полиции Алматы на запрос агентства пока ничего не ответили.
Разъяснение по поводу насильственного переселения детей в Конаев дала детский омбудсмен Динара Закиева.
Акимат Алматинской области не организовал безопасность в ходе переезда детей, проживающих в ЦАН, в результате сегодня произошло недопустимое - девочка выпускница детского дома упала в обморок, у мальчика рана на ноге", - говорится в комментарии.
Между тем на видео, которое опубликовала в Instagram общественный деятель Аружан Саин, видно, что детей выселяли с участием большого количества полицейских, при этом полиция применяла силовые меры к воспитанникам детдома, которые отказывались уезжать.
Так выглядит "добровольное переселение"? Любые действия в отношении детей без их согласия - нарушение как Конвенции ООН, так и законов Казахстана", - заявила Саин.
Сегодня по поручению президента переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев был отменен.
Напомним, в начале года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.
Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.
Комментируя переселение детей, в облакимате сослались на то, что здание, построенное в 1963 году, признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.
По результатам технического обследования, проведенного ТОО "Астанақұрылыссервис" в 2024 году, в несущих конструкциях выявлены трещины, а инженерные сети - системы отопления и водоснабжения - полностью изношены и не подлежат восстановлению. Объект не соответствует санитарным, противопожарным и строительным требованиям", - заявили в акимате.
Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек.
Вы же обещали, что не будете трогать детей! Не прошло и трех месяцев с тех пор, как чиновники Алматинской области заверили, что детей из детского дома в Баганашиле Бостандыкского района Алматы не будут переселять. Однако теперь выходит приказ управления образования Алматинской области №494 от 10 июля 2025 года "Об изменении местонахождения КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах". Согласно приказу, областной центр из Баганашила переносится в город Конаев", - написал депутат на своей странице в соцсетях.
Депутат также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашиле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".
Я жду официальных разъяснений! Я требую пояснения от акимата Алматинской области и лично от акима!" - возмутился мажилисмен.
Агентство Kazakhstan Today постоянно освещает ситуацию с детским домом "Баганашил" и обязательно продолжит информировать читателей о дальнейшем развитии событий.
21.07.2025, 12:07 60231
Крупный пожар ликвидировали на складе в Алматы
Фото: МЧС РК
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Алматы. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Пожар по повышенному рангу на предварительной площади 500 кв. м потушили в Алматы, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы.
Сегодня, 21 июля, в 09.52 в городе Алматы поступило сообщение о возгорании на складских помещениях ТОО "Реал-сервис". Первое подразделение восьмой пожарной части прибыло на место через 6 минут и приступило к тушению пожара на повышенному рангу. Благодаря слаженным действиям в 11.23 пожар на площади 500 кв. м был полностью ликвидирован", - сообщил временно исполняющий обязанности начальника ДЧС Алматы Дамир Ермагамбетов.
По его словам, на складе хранились строительные и упаковочные материалы.
Пострадавших нет. Причина пожара и виновные лица устанавливаются.
Ранее трое спасателей пострадали при тушении крупного пожара на рынке в Астане.
20.07.2025, 18:41 91606
Упавшего в траншею мужчину засыпало грунтом в Костанае
Фото: МЧС
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Костанай. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае упавшего в двухметровую траншею мужчину подняли с помощью веревки, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
В микрорайоне Кунай города Костаная мужчина 1994 года рождения упал в траншею глубиной 2 метра и шириной около 1,2 метра.
Прибывшие на место спасатели извлекли мужчину из-под слоя грунта и с помощью веревки подняли его на поверхность.
Пострадавшего осмотрели сотрудники Центра медицины катастроф и бригада скорой помощи. Благодаря скоординированным действиям спасателей и медиков удалось избежать серьезных последствий", - добавили в МЧС.
Напомним, в Астане на стройплощадке в результате обрушения крана погиб рабочий.
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