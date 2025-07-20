В Астане на стройплощадке в результате обрушения крана погиб рабочий

Ограничения в подаче электричества могут снять, когда заработает второй энергоблок, который с апреля находится на капремонте

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Актау. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Авария на Мангистауском атомном энергетическом комбинате оставила несколько крупных предприятий региона без электроснабжения, - Авария на Мангистауском атомном энергетическом комбинате оставила несколько крупных предприятий региона без электроснабжения, сообщает телеканал КТК.





Сегодня для населения ограничений никаких нет. Другой вопрос - производственные предприятия. Там ограничения ставим. Это в основном нефтяные компании: "Мангистаумунайгаз", "Озенмунайгаз", "Каражанбас". Там есть ограничения. Для населения что в городе Жанаозене, что в Актау - нет", - заявил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.





Как отметил аким, оборудование на МАЭК стоит еще с советских времен. В частности, третий энергоблок только на этой неделе ломался дважды.





По информации телеканала, ограничения в подаче электричества могут снять, когда заработает второй энергоблок, который с апреля находится на капремонте.





Что касается третьего, там сначала вышел из строя масляный вал, которому уже 40 лет. Причину второй поломки смогут выяснить только через несколько дней. Специалисты возьмутся за работу, когда он остынет. Регион в последнюю неделю переживает настоящий блэкаут. Без света то и дело остаются десятки микрорайонов. Но здесь причина в изношенных электросетях. В жару они не выдерживают возросшего напряжения. Заменить сейчас нужно 74 километра кабелей. Что касается МАЭК, то для населения, несмотря на поломку, его мощности хватает. А предприятиям придется подождать", - говорится в сообщении.



