19.07.2025, 14:00 21036
В Астане на стройплощадке в результате обрушения крана погиб рабочий
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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане на строительной площадке жилого комплекса "Абырой" в результате обрушения крана погиб рабочий, сообщает пресс-служба компании BI Group.
В результате резкого порыва ветра был опрокинут башенный кран. Кран находился в технически исправном состоянии и, как вся строительная техника, прошел необходимые проверки перед началом рабочей смены. На момент инцидента рабочий день подходил к завершению. Вследствие происшествия погиб человек. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего, разделяем боль утраты и окажем семье всю необходимую поддержку. Мы сотрудничаем с компетентными органами, чтобы установить все обстоятельства трагедии, и предпримем необходимые меры по итогам расследования", - заявили в компании.
По данным пресс-службы, погибший являлся сотрудником подрядной организации, работавшей на объекте.
Ранее на стройплощадке в Алматы упал башенный кран.
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19.07.2025, 15:22 18366
В Алматы посетителей спорткомплекса "Медеу" напугал взлет вертолета
Фото: kazaviaspas.kz
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Алматы. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы посетителей спортивного комплекса "Медеу" напугал взлет вертолета "Казавиаспаса", передает корреспондент агентства.
В Сети распространилось видео, на котором можно увидеть, как вертолет во время взлета накренился несколько раз.
В пресс-службе "Казавиаспаса" прокомментировали ситуацию.
По предварительным данным, во время взлета произошло резкое изменение направления и силы ветра, что могло повлиять на устойчивость воздушного судна", - пояснили в ведомстве.
Подчеркивается, что причины инцидента устанавливаются в рамках внутренней проверки.
Вертолет выполнил плановый полет с официальной площадки в районе спортивного комплекса "Медеу" по предварительной заявке. Бортом управлял опытный пилот с большим налетом часов и подтвержденной квалификацией. Перед взлетом бортмеханик предупредил граждан о необходимости соблюдения безопасной дистанции", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в апреле вертолет и взрыв напугали сельчан на западе Казахстана.
19.07.2025, 12:58 23651
Несколько сотрудников пострадали в результате несчастного случая на территории "КазАзота" Дополнено
Фото: kazazot.kz
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Актау. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько сотрудников пострадали в результате несчастного случая на территории предприятия акционерного общества "КазАзот", сообщает lada.kz.
Для нас это чрезвычайно тяжелое событие. Мы выражаем искреннее сочувствие и поддержку пострадавшим, а также их близким. С первых часов происшествия компания предприняла все возможные меры для оказания помощи. По нашей инициативе к лечению были привлечены главный реаниматолог страны и профильный специалист по термическим ожогам. Все медицинские расходы полностью покрываются за счет предприятия. Мы находимся в постоянном контакте с врачами и семьями пострадавших и сделаем все необходимое для их скорейшего и полного восстановления до возвращения к трудовой деятельности", - заявили в АО "КазАзот".
Компания также незамедлительно уведомила государственные надзорные органы о происшествии. В настоящий момент проводится официальное расследование.
Дополнено 19.07.2025, 17.15
В акимате Мангистауской области рассказали о состоянии пострадавших результате несчастного случая на территории "КазАзота", передает корреспондент агентства.
На производственном объекте АО "КазАзот" произошла техническая авария. На месте происшествия пострадали четыре человека, у всех диагностированы термические ожоги. Двое из них были помещены в реанимационное отделение, а остальные - в травматологическое отделение. Для оказания помощи пострадавшим привлечены главный реаниматолог Республики Казахстан и ведущие специалисты ожоговой медицины. На сегодняшний день состояние пострадавших рабочих стабильное. Оказывается вся необходимая помощь", - заявили в акимате.
Подчеркивается, что ситуация находится под контролем руководства области.
Работы с использованием огня на предприятии выполнялись без оформления соответствующих разрешительных документов. Причиной инцидента могло стать несоблюдение требований охраны труда при работе с огнем в замкнутом пространстве. Для расследования была создана специальная комиссия. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение правил охраны труда)", - добавили в пресс-службе.
Ранее желтый дым над "КазАзотом" запечатлели на фото и видео очевидцы.
19.07.2025, 09:25 28131
Авария на МАЭК оставила несколько крупных предприятий без электричества
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Актау. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Авария на Мангистауском атомном энергетическом комбинате оставила несколько крупных предприятий региона без электроснабжения, сообщает телеканал КТК.
Сегодня для населения ограничений никаких нет. Другой вопрос - производственные предприятия. Там ограничения ставим. Это в основном нефтяные компании: "Мангистаумунайгаз", "Озенмунайгаз", "Каражанбас". Там есть ограничения. Для населения что в городе Жанаозене, что в Актау - нет", - заявил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.
Как отметил аким, оборудование на МАЭК стоит еще с советских времен. В частности, третий энергоблок только на этой неделе ломался дважды.
По информации телеканала, ограничения в подаче электричества могут снять, когда заработает второй энергоблок, который с апреля находится на капремонте.
Что касается третьего, там сначала вышел из строя масляный вал, которому уже 40 лет. Причину второй поломки смогут выяснить только через несколько дней. Специалисты возьмутся за работу, когда он остынет. Регион в последнюю неделю переживает настоящий блэкаут. Без света то и дело остаются десятки микрорайонов. Но здесь причина в изношенных электросетях. В жару они не выдерживают возросшего напряжения. Заменить сейчас нужно 74 километра кабелей. Что касается МАЭК, то для населения, несмотря на поломку, его мощности хватает. А предприятиям придется подождать", - говорится в сообщении.
Напомним, в прошлом году правительство выделило 5 млрд тенге на поддержку МАЭК.
18.07.2025, 14:30 51241
Трое спасателей пострадали при тушении крупного пожара на рынке в Астане
Фото: МЧС РК
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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Трое спасателей пострадали при тушении крупного пожара на территории рынка "Биг-Шанхай" в городе Астане, сообщает пресс-служба столичного департамента по чрезвычайным ситуациям.
Травмы различной степени тяжести получили трое пожарных-спасателей ДЧС города Астаны. Двое из них после оказания медицинской помощи отпущены для амбулаторного лечения, один госпитализирован в городскую больницу для дальнейшего наблюдения и терапии", - заявили в департаменте.
Напомним, в Астане произошел крупный пожар на территории рынка "Биг Шанхай". На месте происшествия был развернут штаб, организована бесперебойная подача воды на 5 боевых участках. Как пояснили в ДЧС, пожар принял большое развитие по всей площади здания из-за позднего сообщения.
16.07.2025, 16:40 148581
В Казахстане выросло число ДТП на более чем 50% за полгода
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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане выросло число дорожно-транспортных происшествий на 54% за полгода, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
За первые 6 месяцев 2025 года в стране зарегистрировано 15 698 ДТП, что на 54% больше, чем за тот же период прошлого года. В результате пострадали 22 346 человек, из них 955 - погибли. Больше всего ДТП зарегистрировано на трассах республиканского значения - 1401. Пострадали - 3146, ранен - 2791, погибли - 355. Больше всего ДТП в Алматинской - 404, Акмолинской - 126 и Жамбылской - 121 областях", - заявили в пресс-службе.
По данным Генпрокуратуры, виновники ДТП:
• водители: легкового авто - 12 046, автобуса - 520, мопедов - 438, грузового - 390;
• пешеходы - 428;
• велосипедисты - 114;
• водители малого электрического ТС - 58;
• водители электрического самоката - 48.
Количество раненых детей выросло на 74,3% - с 3185 до 5552. Погибших на 7,1% - со 126 до 135. Больше всего погибших в Туркестанской - 27, Алматинской - 17, Жамбылской - 9 областях и области Жетысу - 9", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в мае в кулуарах сената парламента заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха сообщил, что в ведомстве разрабатывают новую меру контроля за самокатчиками - размеры идентификационных номеров на самокатах будут крупнее и заметнее.
16.07.2025, 13:12 152926
Взрыв газопровода произошел в Алматы: повреждены дорога и автомобиль Дополнено
Фото: QazaqGaz Aimaq
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Алматы. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Взрыв подземного газопровода произошел в городе Алматы, сообщает пресс-служба акционерного общества "QazaqGaz Aimaq".
Во время проведения работ по опрессовке вновь построенного подземного газопровода среднего давления, выполняемых подрядной организацией ТОО "СантехКомплектГрупп", произошел выход воздушной смеси. В результате инцидента были зафиксированы повреждения дорожного покрытия, дерева и автомобиля. Отметим, что данный газопровод не был подключен к общей системе газоснабжения, в этой связи подача товарного газа населению в Бостандыкском районе не прекращалась. На место происшествия незамедлительно прибыли все профильные аварийные службы города", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что работниками местной аварийно-диспетчерской службы АО "QazaqGaz Aimaq" были проведены оперативные мероприятия по определению возможных мест утечек газа.
Утечки газа не обнаружено. Территория инцидента оцеплена, угрозы для населения нет. Жертв нет. АО "QazaqGaz Aimaq" держит ситуацию под контролем и просит граждан сохранять спокойствие", - добавили в компании.
Дополнено 16.07.2025, 14.19
После взрыва газопровода, который произошел в городе Алматы, в Центральную городскую клиническую больницу были доставлены два пациента, сообщает пресс-служба управления общественного здравоохранения мегаполиса.
После проведения всех необходимых обследований им был поставлен диагноз - ушибы мягких тканей. Состояние пациентов стабильное, в госпитализации не нуждаются. После осмотра они направлены на амбулаторное лечение", - проинформировали в управлении.
Дополнено 16.07.2025, 20.05
По предварительной версии, причиной происшествия мог стать скрытый производственный дефект трубы - нарушение целостности заводского шва прямошовной трубы диаметром 426 мм.
Мы незамедлительно отреагировали, оцепили участок и провели первичное обследование. Газоснабжение не нарушено, угрозы нет. Подрядная организация возьмет на себя возмещение причиненного ущерба. Как социально ориентированная компания, мы, АО "QazaqGaz Aimaq", держим ситуацию под контролем", - сказал директор Алматинского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" Акылбай Сапаров.
Ранее в Талдыкоргане произошла утечка газа.
11.07.2025, 14:17 283586
Алматинец получил ограничение свободы за оскорбление полицейских
В столичном аэропорту житель Алматы, опоздав на рейс, повел себя агрессивно и отказался подчиняться законным требованиям сотрудников полиции
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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинец получил 1 год и 1 месяц ограничения свободы за угрозы и оскорбления в адрес полицейских в аэропорту Астаны.
В столичном аэропорту житель Алматы, опоздав на рейс, повел себя агрессивно и отказался подчиняться законным требованиям сотрудников полиции, обеспечивавших общественный порядок на территории воздушной гавани. Мужчина не только проигнорировал указания полицейских, но и допустил в их адрес оскорбительные высказывания, открыто угрожал причинением вреда здоровью. Его действия квалифицированы как преступление против представителей власти", - сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры РК.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 1 года и 1 месяца ограничения свободы.
Приговор суда вступил в законную силу.
Напомним, 7 марта неадекватный посетитель напал на сотрудницу досмотра в предполетной зоне аэропорта Алматы.
10.07.2025, 12:12 300486
В Талдыкоргане произошла утечка газа
Фото: кадр из видео
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Талдыкорган. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Талдыкоргане на распределительной линии подземного газопровода высокого давления произошла утечка газа, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям области Жетісу.
В службу чрезвычайных ситуаций поступило сообщение о запахе газа. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что из распределительной линии подземного газопровода высокого давления происходит утечка газа без горения. В результате инцидента возгорания не произошло. Утечка газа была своевременно устранена. В настоящее время опасность ликвидирована", - заявили в департаменте.
Подчеркивается, что на месте происшествия работает аварийная газовая служба, а ситуация находится под полным контролем специалистов.
Напомним, в прошлом году мужчина погиб в результате взрыва газа в жилом доме в Алматинской области.
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