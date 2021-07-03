В Акмолинской области перекрыли трассу из-за горящего бензовоза

НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - В поселке Жибек Жолы пожарные Нур-Султана и Акмолинской области потушили горящий бензовоз, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На месте работали 3 единицы пожарных автоцистерн, 17 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Сотрудники департамента полиции перекрыли трассу. Оперативными действиями пожарных в 19.21 пожар был локализован, угроза взрыва ликвидирована. В 19.41 пожар ликвидирован.

Информация о пострадавших не поступала. Причина пожара устанавливается.

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