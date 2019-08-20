В Акмолинской области подтверждены четыре случая заболевания сибирской язвой

Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - В Акмолинской области на сегодняшний день лабораторно подтверждены четыре случая заболевания сибирской язвой, передает Kazakhstan Today.

По информации Минздрава РК, на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Акмолинской области и Нур-Султане стабильная.

Как сообщила председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК Людмила Бюрабековай, ситуация по случаю регистрации сибирской язвы находится на постоянном контроле Комитета.

На сегодняшний день зарегистрировано пять подозрительных случаев по сибирской язве, из них лабораторно подтверждено четыре. Причинами заражения явился вынужденный забой крупного рогатого скота (коровы) без ветеринарного освидетельствования на личном подворье", - уточнили в Минздраве.

Также отмечается, что все контактные в период с 12 по 15 августа были госпитализированы в инфекционное отделение Аршалынской больницы. Эпидемиологическим расследованием установлено, что со 2 по 6 августа был произведен вынужденный забой коровы без ветеринарного освидетельствования на личном подворье. Со слов хозяина коровы, в забое участвовало 5 человек.

В настоящее время лабораторией особо опасных инфекций областного филиала Национального центра экспертизы Акмолинской области взят материал от больных для серологического исследования.

В Минздраве проинформировали, что в регионе под председательством заместителя акима Акмолинской области Галымжана Адыкаликова работают территориальные штабы по сибирской язве с участием всех заинтересованных государственных органов в сфере здравоохранения, ветеринарии, органов внутренних дел и представителей департаментов по чрезвычайным ситуациям. В очаге организованы противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия, направленные на выявление и вакцинацию контактных лиц.

Специалистами лабораторных служб с момента регистрации первого случая заболевания из очагов отобраны материалы заболевшего животного: мясо, шерсть, сено, молоко, кизяк, корма (ячмень, комбикорм), пробы почвы, воды и навоза с места забоя. По результатам исследований, несоответствующих проб не выявлено. Дополнительно отобрано 3 биопробы и 5 проб почвы, которые находятся на бактериологическом исследований.

Проведен подворовой обход 156 домов, 236 различных объектов и организаций. Определен круг контактных лиц, за которыми установлено медицинское наблюдение, дважды в день проводится термометрия, осмотр. В домах проведена заключительная дезинфекция. Для контроля проведенной дезинфекции отобрано 70 смывов, из них 50 смывов - отрицательные, 20 смывов в работе.

В Минздраве также проинформировали, что 16 августа текущего года Министерством сельского хозяйства введён карантин на территории села Ольгинка.

Наряду с этим глава Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг рекомендует гражданам соблюдать элементарные правила безопасности и гигиены. А также в случаях повышения температуры и ухудшения самочувствие рекомендуем обратиться в медицинское учреждение по месту жительства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства