В селе Ольгинка Акмолинской области в связи с сибирской язвой введен карантин

Кокшетау. 19 августа. Kazakhstan Today - В селе Ольгинка Аршалынского района Акмолинской области в связи с сибирской язвой введен карантин, передает Kazakhstan Today.

По информации управления здравоохранения Акмолинской области госпитализированы 5 жителей, проводятся исследования проб. Состояние госпитализированных стабильное.

После получения 16 августа предварительных результатов ПЦР-проб, отобранных в селе Ольгинка с предварительным диагнозом "сибирская язва" (часть исследований продолжается, исследование биопроб завершится 19-20 августа) 17 августа 2019 года объявлен карантин", - сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.

16 августа текущего года главным госветинспектором Аршалынского района было направлено представление акиму села Ольгинка о введении карантина

"17 августа начаты карантинные мероприятия. Ветеринарная служба совместно с санитарно-эпидемиологической службой проводят в селе Ольгинка механическую очистку и дезинфекцию территории. Запретили перемещение животных и продукции", - пояснили в ведомстве, отметив, что карантин по сибирской язве снимается по истечении 15 календарных дней после ликвидации инфекции и проведения заключительной дезинфекции. Ориентировочно в первой декаде сентября карантин будет снят, будет разрешено перемещение скота и продукции.

В субботу было проведено заседание штаба по ликвидации очагов сибиреязвенных заболеваний на территории Аршалынского района Акмолинской области. В составе штаба 14 человек - представители всех служб: ветеринарной, санитарно-эпидемиологической и других. На заседании штаба принят план действий ветеринарной, санитарной служб, управления здравоохранения, местной полицейской службы.

Сообщается, что заболевания сибирской язвой среди животных в селе Ольгинка нет. Ежедневно проводится комиссионное обследование животных.

Все животные села Ольгинка провакцинированы против сибирской язвы в апреле ветеринарными специалистами местного исполнительного органа - ветеринарного пункта Михайловского сельского округа.

Согласно статье 8 закона РК "О ветеринарии", Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК закупает ветеринарные препараты и передает акиматам. На вакцинацию 2019 года КВКН осенью прошлого года был сформирован Республиканский запас вакцин, для чего было закуплено 22 601 200 доз вакцин сибирской язвы на сумму 247 574 171 тенге.

На 2019 год КВКН передал в феврале и мае в Акмолинскую область требуемое количество вакцин сибирской язвы для поголовной (100%) вакцинации сельскохозяйственных животных: 502 100 доз для КРС, 649 300 доз для МРС, 149 500 лошадей, 65 850 доз для свиней, 100 доз для верблюдов и 200 доз для маралов.

По данным управления здравоохранения Акмолинской области и Национального референтного центра ветеринарии в отобранных пробах почв, навоза, шерсти и мяса по предварительным ПЦР-результатам (исследования продолжаются, биопробы исследуются 10 дней) обнаружены ДНК сибирской язвы, что свидетельствует о почвенном характере инфекции", - отметили в МСХ.

По данным кадастра сибиреязвенных захоронений в радиусе 15 километров от села Ольгинка в 1998 году была вспышка сибирской язвы, на месте очага - стационарное захоронение, огороженное и с опознавательными знаками. Следует отметить, что организация строительства скотомогильников и их содержание входит в компетенцию МИО согласно статье 10 закона о ветеринарии. Ежегодно в местном бюджете предусматриваются средства на эти цели.

В Казахстане с 1948 года по настоящее время зарегистрировано 2598 очагов сибирской язвы с общей площадью 213 тысяч гектаров, при этом в Акмолинской области зарегистрировано 249 очагов сибирской язвы, которые занимают площадь 27 тысяч гектаров, в том числе в Аршалынском районе - 13 очагов на территории 545 гектаров (данные Кадастра стационарно-неблагополучных по сибирской язве пунктов РК, данные МЗ и МСХ РК). Споры сибирской язвы сохраняются в почве более 100 лет.

С 2008 по 2018 годы в РК ежегодно регистрируются случаи сибирской язвы (не было вспышек в 2013 и 2017 годы). В 2017-2018 годах по данным МЭБ зафиксированы вспышки сибирской язвы в 64 странах мира, например, в Австралии (5 очагов), Франции (6), Аргентине (4), Швейцарии (1), Италии (4), Венгрии (2), РФ, США и Канаде.

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