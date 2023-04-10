В Акмолинской области пропавшего четырехлетнего мальчика нашли мертвым

Еще 18-летняя девушка находится в городской клинической больнице

Фото: Polisia.kz

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Шымкент. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - До пяти человек возросло количество жертв от наезда автобуса без управления в Шымкенте, сообщили в управлении здравоохранения города.





Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, от полученных травм погиб еще 1 человек. Таким образом, количество жертв возросло до 5, информирует Otyrar.kz.





Еще 18-летняя девушка находится в городской клинической больнице. Как сообщают медики, пострадавшая получает лечение в отделении нейрохирургии, ее состояние стабильное.





Напомним, в Шымкенте автобус без управления водителя, выехав на полосу встречного движения, совершил наезд на 6 пешеходов, находившихся на тротуаре.





В результате ДТП две женщины и подросток погибли на месте, несовершеннолетняя девочка скончалась в реанимационном отделении.





Начато досудебное расследование по часть 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначена автотехническая экспертиза на проверку исправности автобуса. Водитель водворен в ИВС.