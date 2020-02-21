В Акмолинской области с помощью спасательной веревки эвакуировали людей из снежного заноса

Кокшетау. 20 февраля. Kazakhstan Today - В Ерейментауском районе Акмолинской области с помощью спасательной веревки эвакуировали людей из снежного заноса, передает Kazakhstan Today.

В Ерейментауском районе с автодороги Ерейментау - Тургай, в 10 километрах от города Ерейментау, из застрявших в снежном заносе семи автомобилей спасено 20 человек. Видимость отсутствовала, и спасатели приняли решение натянуть спасательную веревку и таким образом вывести людей к пожарной машине и спецтехнике местных исполнительных органов для эвакуации", - сообщили в Комитете по ЧС МВД РК.

По данным ведомства, все спасенные благополучно размещены в пункт обогрева города Ерейментау, в медицинской помощи не нуждались.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства