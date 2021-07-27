В Акмолинской области сильный ветер сорвал кровли жилых домов

КОКШЕТАУ. 26 ИЮЛЯ - Шквалистый ветер сорвал кровли жилых домов в селе Изобильное Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вечером 25 июля спасателям ДЧС поступило сообщение о том, что в селе Изобильное города Степногорска около 6 часов вечера прошел ураганный, шквалистый ветер, в результате чего в селе повреждены опоры линий электропередач, деревья, а также имеются факты срыва кровли жилых домов, сообщает пресс-служба ДЧС Акмолинской области.

По прибытию к месту вызова было установлено, что в результате шквального ветра скоростью 25-30 метров в секунду внутри населенного пункта обрушено 17 опор линий электропередач, кровлю одного дома сорвало полностью, в 29 жилых домах - частично, а также в здании сельского клуба сорвало кровлю на площади 20 квадратных метров. Кроме этого, сорвана кровля на здании котельной на площади 100 квадратных метров.





В результате повреждения опор линий электропередач в селе Изобильное находятся без электроснабжения 147 абонентов. На месте работает аварийная бригада ТОО "Кокше-энерго". Кроме, того в поселке Бестобе повреждены кровли трех жилых домов.

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