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В Акмолинской области стреляли в скорую помощь с беременной женщиной

15.04.2021 9505
В Акмолинской области стреляли в скорую помощь с беременной женщиной
Фото: скриншот с сюжета телеканала КТК
ЩУЧИНСК. 15 АПРЕЛЯ - В Щучинске Акмолинской области стреляли в скорую помощь, в которой находилась беременная женщина, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В сети появилось видео, снятое фельдшерами. На боковом стекле их служебного авто осталось отверстие, похожее на след от пули, сообщает телеканал КТК
 
Инцидент произошел в Щучинске. Сами сотрудники скорой – в растерянности. В момент, когда они услышали характерный для выстрела звук, машина направлялась в больницу. Бригада везла беременную женщину. К счастью, никто не пострадал. 
 
В полиции факт подтвердили и сообщили, что пока выясняют все детали происшествия.

 

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