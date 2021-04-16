В Акмолинской области стреляли в скорую помощь с беременной женщиной

Фото: скриншот с сюжета телеканала КТК

ЩУЧИНСК. 15 АПРЕЛЯ - В Щучинске Акмолинской области стреляли в скорую помощь, в которой находилась беременная женщина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В сети появилось видео, снятое фельдшерами. На боковом стекле их служебного авто осталось отверстие, похожее на след от пули, сообщает телеканал КТК

Инцидент произошел в Щучинске. Сами сотрудники скорой – в растерянности. В момент, когда они услышали характерный для выстрела звук, машина направлялась в больницу. Бригада везла беременную женщину. К счастью, никто не пострадал.

В полиции факт подтвердили и сообщили, что пока выясняют все детали происшествия.





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