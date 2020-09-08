В Акмолинской области задержали водителя, совершившего смертельный наезд на пешехода и скрывшегося с места ДТП

Кокшетау. 7 сентября. Kazakhstan Today - Полицейские Акмолинской области задержали водителя, скрывшегося после смертельного наезда, передает Kazakhstan Today.

3 сентября текущего года, в 23.30, в дежурную часть Буландинского РОП поступило телефонное сообщение от 33-летнего жителя Нур-Султана о том, что недалеко от города Макинска лежит неизвестный мужчина. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что водитель неустановленной автомашины, двигаясь на 196-м километре автодороги Нур-Султан - Петропавловск в направлении города Щучинска, совершил наезд на 31-летнего пешехода - жителя поселка Шортанды, который переходил автобан. В результате ДТП пострадавший скончался", - сообщили в департаменте полиции региона.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате полученных травм, несовместимых с жизнью.

Данный факт зарегистрировали по двум статьям УК РК: 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) и 347 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия).

На установление и задержание виновника, скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия, был ориентирован весь личный состав Буландынского РОП. Подключили силы и средства батальона дорожно-патрульной службы ДП Акмолинской области.

В результате 6 сентября полицейские задержали 49-летнего мужчину, который на микроавтобусе марки "Мерседес-709" совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия.

Изъята машина, на которой имеются следы крови. В настоящий момент проводятся следственно-оперативные мероприятия по закреплению вины подозреваемого. Назначены ряд экспертиз", - проинформировали в полиции.

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