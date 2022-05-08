В Акмолинской области "заминировали" магазин

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КОКШЕТАУ. 7 МАЯ - 6 мая в 14.05 на оперативный канал 102 УП Кокшетау позвонил директор магазина и сообщил об анонимном звонке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам мужчины, неизвестный сообщил ему о заложенном взрывном устройстве в торговой точке. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, представители КНБ, прокуратуры, ДЧС, сообщает пресс-служба ДП Акмолинской области.
Всех находившихся в магазине эвакуировали, было выставлено оцепление, из многоэтажного дома эвакуировали жителей.
В ходе проверки взрывное устройство, а также подозрительные предметы не обнаружены.
Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по статье 273 Уголовного кодекса (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
В настоящее время устанавливается личность неизвестного, который сообщил о взрывном устройстве.