В Актау дети играли в хоккей на крыше здания

Актау. 2 декабря. Kazakhstan Today - Очевидцы сняли на видео, как на последнем этаже недостроенного здания дети играли в хоккей, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", инцидент на видео сняли очевидцы. Поверхность была покрыта льдом и не огорожена.

Двух детей, 9 и 14, лет доставили в полицию, куда вызвали их родителей. С ними провели разъяснительную беседу", - сообщили в ведомстве.

Полицейские напоминают, что маленькие дети не могут объективно оценивать степень опасности.

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