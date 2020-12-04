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В Актау дети играли в хоккей на крыше здания

02.12.2020 18550
В Актау дети играли в хоккей на крыше здания
Актау. 2 декабря. Kazakhstan Today - Очевидцы сняли на видео, как на последнем этаже недостроенного здания дети играли в хоккей, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает "Лада", инцидент на видео сняли очевидцы. Поверхность была покрыта льдом и не огорожена.
 

Двух детей, 9 и 14, лет доставили в полицию, куда вызвали их родителей. С ними провели разъяснительную беседу", - сообщили в ведомстве.

 
Полицейские напоминают, что маленькие дети не могут объективно оценивать степень опасности. 
 
 
 

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