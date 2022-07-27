В Актау дети устроили прогулку по карнизу на десятом этаже
26.07.2022, 19:24 28031
Фото: Кадр с видео
АКТАУ. 26 ИЮЛЯ - 25 июля на видео попали трое детей, лазивших по краю бортика стены на десятом этаже высотного жилого здания, расположенного в микрорайоне 32Б, передает KAZAKHSTAN TODAY.
После того как была сделана видеозапись с кадрами опасных игр детей на карнизе десятого этажа жилого комплекса Atakent, на место выехали сотрудники ювенальной полиции региона, сообщает "Лада".
Родители несовершеннолетних привлечены к ответственности по части 1 статьи 127 Кодекса об административных правонарушениях РК. Проведена профилактическая беседа с детьми, а также с родителями по недопущению подобных случаев.
Статья 127 КоАП РК - "Неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию" влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.
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Названа предварительная причина падения башенного крана на стройке в Алматы
27.07.2022, 12:08 5941
Фото: Комитет промбезопасности МЧС РК
АЛМАТЫ. 27 ИЮЛЯ - В Комитете промышленной безопасности озвучили предварительную причину падения башенного крана на стройплощадке в Алматы, в результате которого погиб рабочий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По предварительным данным, вследствие нарушения техники безопасности в процессе демонтажа башенного крана секция стрелы опрокинулась (секция стрелы не была закреплена должным образом)", - говорится в сообщении ведомства.
В результате несчастного случая пострадали два человека. Один из них погиб на месте происшествия, второй получил травму головы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
При этом отмечается, что с ноября 2021 года кран не эксплуатировался в связи с приостановкой строительства (кран 2021 года выпуска, собственник ТОО "Поток-8").
Напомним, 26 июля 2022 года на строительном объекте ТОО СК "Алматау Строй Гарант" в Алматы, микрорайоне Жетысу-3, на участке 55А около 17.30 произошел несчастный случай.
В Алматы усиливается конфликт между горожанами и застройщиками.
11 июня митинг против массовой застройки в Алматы привел к гибели человека.
В Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.
Прокуратура подала в суд на застройщика одного из ЖК в Алматы. Жители выражали недовольство уплотненной застройкой на данном участке, а также нехваткой парков, социальных объектов и парковочных мест. Прокуроры установили, что плотность населения и застройки объекта превышает предельно допустимые параметры строительных норм, а также не учтена существующая нагрузка на соцобъекты образования.
Как сообщалось ранее, строительство является сферой-антилидером по смертности и травматичности работников. С начала года на стройках страны погибло 34 работника, различные травмы получили 199 человек.
В одном из фастфудов Алматы произошел пожар
27.07.2022, 11:37 6166
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 27 ИЮЛЯ - В микрорайоне Керемет-7 горела кухня быстрого питания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В информации ДЧС города, горела кровля кухни быстрого питания, расположенной на первом этаже высотки.
Развернута пожарная автолестница, введены стволы, организована работа звеньев газодымозащитной службы. На месте сил и средств ДЧС достаточно", - говорится в сообщении ведомства.
Пожар локализован в 10.56.
Самолет, вылетевший из Москвы в Нур-Султан, вернули в аэропорт вылета
27.07.2022, 10:33 7806
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Пассажирский Superjet, выполнявший во вторник рейс Москва - Нур-Султан, вернулся в Шереметьево из-за неисправности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Самолет из Шереметьево в Нур-Султан вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности топливной системы", - сообщили ТАСС в авиаслужбах.
Самолет провел в воздухе около часа, он развернулся над Нижегородской областью. Посадка прошла благополучно.
Массовый падеж скота зарегистрирован в Улытауской области
27.07.2022, 09:49 9036
ЖЕЗКАЗГАН. 27 ИЮЛЯ - Массовый падеж скота зарегистрирован в Улытауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации телеканала КТК, на сегодняшний день количество павших коров достигло уже 70. Мибулакский сельский округ экстренно закрыли на карантин. Взятые анализы выявили сразу два инфекционных заболевания. Сельчане приобрели необходимые препараты и начали лечить скот, вот только мор не прекращается.
Первые симптомы, говорят фермеры, появились в конце июня. Сначала у коров пропадает аппетит, начинается диарея, затем исчезает молоко. Спустя пару дней животное умирает. Взятые анализы выявили ринотрахеит, а позже еще и тейлериоз. Вот только сами жители исследованиям верят неохотно.
По симптомам эти болезни протекают совсем по-другому. Тогда бы у коров была кровь жидкая и желтая. А мы видели, что у них обычная, красного цвета. Если бы животных клещи заразили, то болезнь была бы и в других аулах, а не только у нас", - говорит фермер Жеделбай Жанмайлов.
За месяц в четырех фермерских хозяйствах потеряли 70 коров. Согласно правилам никакой компенсации с такими диагнозами владельцам не дают. Сам населенный пункт закрыли на карантин, чтобы не допустить дальнейшего распространения заразы и продажи мясной продукции. Препараты двух видов, что прописали ветеринары, пока не дали нужного эффекта, но уже серьезно ударили по карманам сельчан.
Те лекарства, которые нам прописали, мы сразу же купили. Один флакон первого препарата стоит 12 тысяч, второго - 16 тысяч. За месяц мы потратили уже 400 тысяч. И никакого результата. Сейчас лето, такая жара, скотина и так ослабла, и еще эта непонятная болезнь", - сказала Клара Ахметова.
Чиновники обвиняют в несвоевременной реакции самих фермеров.
Владельцы крестьянских хозяйств как будто намеренно распространяли по округе эту болезнь. О падеже они сообщили лишь спустя 18 дней. После этого 11 июля сделали вакцину и взяли под контроль ветеринаров", - сказал и.о. руководителя территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Улытауской области Толеген Рысбеков.
Однако жители заявляют, что начали бить тревогу в день, когда умерло первое животное.
В закрытый на карантин район прибыл республиканский противоэпизоотический отряд. Он начал ликвидировать туши и взял анализы уже в третий раз. Лечением, с которым не справились местные ветеринары, займутся теперь столичные специалисты.
Жительница Шымкента застряла в ливневой решетке
26.07.2022, 20:51 22351
Фото: ДЧС Шымкента
ШЫМКЕНТ. 26 ИЮЛЯ - В службу спасения "112" ДЧС Шымкента поступило сообщение о том, что 29-летняя женщина застряла в ливневой решетке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Прибывшие на место спасатели при помощи специальных средств растянули железную решетку и освободили ногу пострадавшей, сообщает пресс-служба ДЧС Шымкента.
Министерство просвещения опубликовало новый вариант приказа, в котором новый учебный год предлагается начать 1 сентября и завершить 31 мая. Считаете ли вы разумным решение продлить учебный год для детей?