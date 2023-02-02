01.02.2023, 15:37 26641

В Актау мебель выбросили на голову мужчине: пострадавшего прооперировали   

Позвоночник был полностью заменен имплантатом
В Актау мебель выбросили на голову мужчине: пострадавшего прооперировали
Фото: Depositphotos
Актау. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау приехавшие столичные специалисты Национального центра нейрохирургии провели операцию пациенту с переломом шейного отдела позвоночника и повреждением спинного мозга, сообщили в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы.

В медучреждении сообщили, что пострадавшего 39-летнего мужчину прооперировали, информирует lada.kz.

Позвоночник был полностью заменен имплантатом. Костные структуры позвоночника, сдавливающие спинной мозг, были удалены, тем самым освободили спинной мозг. Состояние после операции стабильно тяжелое. Сейчас пациент в реанимации", - заявил заведующий отделением нейрохирургии областной больницы Думан Мырзабеков.



Медики сообщили, что в ближайшее время планируется перевести пациента в отделение.

Напомним, в начале прошлой недели в 11-м микрорайоне из дома № 41 на прохожего сбросили мебель. В результате несчастного случая мужчина получил серьезные травмы. Его полностью парализовало. Правоохранители завели уголовное дело и проводят расследование.
 
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Теги:ОперацияАктауПострадавший

новости по теме

02.02.2023, 11:18 1406

Дворы и улицы подтопило в Туркестанской области   

Ведутся работы по откачке и отводу дождевых вод
Дворы и улицы подтопило в Туркестанской области
Фото: МЧС РК
Туркестан. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестане, Кентау и нескольких районах Туркестанской области подтопило дворы и улицы, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуация Республики Казахстан.

2 февраля с 08.00 в связи с выпадением обильных осадков в виде дождя и обильного снеготаяния в горных районах произошло поднятие уровня воды с последующим переливом воды вниз по склону, в результате в городах Кентау и Туркестан и в районах Байдибекский, Ордабасинский и Сауранский произошло подтопление дворовых территорий и улиц", - проинформировали в ведомстве.



Сообщается, что в целях недопущения подтопления домов силами ДЧС и МИО ведутся работы по откачке и отводу дождевых вод.

Задействованы более 50 спасателей, 10 единиц техники и 20 мотопомп", - добавили в ведомстве.


Ранее в МЧС заявили, что большинство областей Казахстана не готово к паводковому сезону.
 
01.02.2023, 09:30 31256

В Павлодаре водитель трактора-погрузчика снегом потушил горящий автомобиль   

На парковке по улице Торайгырова загорелся автомобиль
В Павлодаре водитель трактора-погрузчика снегом потушил горящий автомобиль
Фото: скриншот из видео Instagram/tipavlo.dar
Павлодар. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре водитель трактора-погрузчика набрал в ковш снега и потушил горящий на парковке автомобиль.

31 января по улице Торайгырова на парковке загорелся автомобиль.


На месте возгорания автомобиля на парковке поблизости работал тракторист ТОО "Горкомхоз", набрав в ковш снега, произвел тушение подручными средствами, тем самым предотвратил распространение пожара в салон автомобиля", - проинформировали в областном ДЧС.


В ДЧС сообщили, что водителя погрузчика 1970 года рождения зовут Едыге Жумабеков.

 
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Теги:ПожарПавлодартушениеСнегТрактор
01.02.2023, 08:07 34026

В жилом доме в центре Шымкента рухнул балкон  

Инцидент произошел вчера днем
В жилом доме в центре Шымкента рухнул балкон
Фото: Otyrar.kz
Шымкент. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Днем 31 января в одном из жилых домов Шымкента на пересечении проспекта Таке хана и улицы Казыбек би рухнул балкон.

По предварительной версии, обрушение произошло из-за большого количества снега и льда, сообщает Otyrar.kz.


Обломки упали на площадку перед домом, повредив при падении кондиционер на втором этаже и козырек помещения на первом.

К счастью, внизу не оказалось людей. Пострадавших нет.
 
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Теги:Шымкентбалконобрушение
31.01.2023, 21:47 48066

Крупный пожар разгорается на побережье Каспия

В связи с наступлением ночи тушение запланировано на среду, 1 февраля
Фото: пресс-служба МЧС РК
Атырау. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - 31 января жители Атырау почувствовали запах гари. Для выявления очагов пожара и проведения воздушной разведки был задействован вертолет МИ-874, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Члены комиссии, состоящей из сотрудников ДЧС Атырауской области и представителей местных исполнительных органов, провели аэровизуальное обследование. В результате на побережье Каспийского моря выявлено четыре очага: три очага в 70 км в направлении Жылыойского района на предварительной общей площади 9 га и один очаг в направлении Исатайского района на площади более 200 га.

В настоящее время проводится разведка местности на предмет подъездных путей. В связи с наступлением ночи тушение запланировано на завтра, 1 февраля.

В ведомстве подчеркнули, что угрозы населенным пунктам нет.
 
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Теги:ПожарКаспийОчаги
31.01.2023, 18:49 52676

Военные спасли на пожаре жителей Уштобе

Командованием части отличившиеся военнослужащие представлены к наградам
Фото: Минобороны РК
Талдыкорган. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащие войсковой части 55078 Сил воздушной обороны Вооруженных сил младший сержант Даурен Жанибеков, рядовые Алибек Шадетов, Ильяс Низамбек, Рауан Аккемпиров и Наурыз Карабеков вытащили из горящего дома женщину с двумя детьми и пожилых супругов, сообщает пресс-служба Минобороны РК.

Инцидент произошел еще 20 января. Подробности о мужественном поступке военнослужащих стали известны только сегодня из письма представителей службы по чрезвычайным ситуациям Каратальского района Жетысуской области, поступившего в адрес командования войсковой части. В нем они выразили благодарность военнослужащим контрактной службы за решительные действия на пожаре.

В момент ЧП военные проезжали мимо дома по улице Момышулы, где из-за взрыва газового баллона в частном строении произошел пожар. Младший сержант Даурен Жанибеков, рядовые Рауан Аккемпиров и Наурыз Карабеков немедля проникли в горящий дом и вывели из огня молодую женщину с двумя малолетними детьми и пожилых супругов. В это время рядовые Алибек Шадетов и Ильяс Низамбек, рискуя жизнью, вынесли на улицу газовый баллон и накрыли подручными материалами во избежание последствий возможного взрыва.

После чего рядовой Алибек Шадетов оперативно доставил пострадавших на автомобиле в центральную районную больницу. Оставшиеся военнослужащие до прибытия пожарной команды тушили пожар и делали все возможное для локализации огня.

Понимая, что люди попали в беду и находятся в смертельной опасности, мы не могли поступить иначе. В критический момент сработали навыки, которые приобрели в ходе службы на тренировках и учениях", - объяснил мотивацию поступка рядовой Алибек Шадетов.


Военнослужащие войсковой части 55078 также не остались равнодушными к беде погорельцев. Они решили оказать посильную помощь семье в восстановлении жилья.

Командованием части отличившиеся воины представлены к наградам.

Напомним, 29 января тонущую в Каспийском море женщину спасли актауские водолазы. Спасатель-водолаз спас женщину, прыгнув с высоты 8 метров.
 
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Теги:СпасениевоенныеЛюди
30.01.2023, 15:19 84521

Третий случай гибели ребенка в частном бассейне произошел в Шымкенте  Дополнено

В июле в Шымкенте в частных бассейнах утонули двое детей
Третий случай гибели ребенка в частном бассейне произошел в Шымкенте
Фото: Depositphotos
Шымкент. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Четырехлетний мальчик утонул в детском бассейне одного из фитнес-клубов Шымкента, оставшись без присмотра взрослых.

В детском бассейне утонул мальчик 2018 года рождения. Трагедия произошла в фитнес-клубе KASIET", - сообщает телеканал Otyrar со ссылкой на пресс-службу ДЧС Шымкента.


В ведомстве сообщили, что ребенок остался без присмотра взрослых и утонул во время купания в детском бассейне глубиной 1,2 метра.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Это уже третий за последние 7 месяцев случай гибели ребенка в частном бассейне в Шымкенте.

Дополнено 30.01.2023, 18.22

В пресс-службе ДП Шымкента сообщили, что по данному факту сотрудниками полиции зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерная выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть человека).

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование", - добавили в департаменте.


Только в июле прошлого года в Шымкенте утонули двое детей. Одному из них был один год, другому - 6 лет.
 
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Теги:ГибельРебенокБассейнШымкент
29.01.2023, 21:25 109681

Водолазы спасли тонущую в Каспийском море женщину   

Спасатель-водолаз спас женщину, прыгнув с высоты 8 метров
Водолазы спасли тонущую в Каспийском море женщину
Фото: Depositphotos
Актау. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Тонущую в Каспийском море женщину спасли актауские водолазы, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

29 января в 15.51 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что на побережье Каспийского моря тонет человек. Неподалеку актауские спасатели несли дежурство и уже через семь минут после звонка очевидца прибыли на место. К этому времени женщина уже стала уходить ко дну", - проинформировали в пресс-службе.



Отмечается, что спасатель-водолаз спас женщину, прыгнув с высоты 8 метров.

В спасении участвовали четверо спасателей. Экстренную медицинскую помощь женщине оказывают работники Центра медицины катастроф", - добавили в пресс-службе.


Ранее сообщалось, что в ВКО автомобиль провалился под лед. В результате утонула женщина 1950 года рождения.
 
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Теги:СпасениеКаспийженщина
29.01.2023, 13:07 125531

При землетрясении в Иране погибли два человека и сотни пострадали   

Точных данных пока нет
При землетрясении в Иране погибли два человека и сотни пострадали
Фото: Depositphotos
Баку. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Иране произошло землетрясение, в результате которого по меньшей мере погибли два человека и пострадали 307.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на северо-западе Ирана, сообщает rbc.ru со ссылкой на агентство Fars.

Отмечается, что четче всего землетрясение ощущалось в городе Хое на северо-западе страны, в провинции Западный Азербайджан.


Как сообщил генеральный директор управления кризисных ситуаций в регионе, число жертв велико, но точных данных пока нет.

Для пострадавших был развернут полевой госпиталь. Гендиректор управления дорог и автомобильного транспорта Западного Азербайджана заявил, что после землетрясения повреждения путей отсутствуют, нет проблем с проездом транспорта.

Дополнено 29.01.2023, 16.58

Число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана увеличилось до 816 человек, трое погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France Presse.

Согласно первоначальным оценкам, землетрясение нанесло ущерб 2 городам и более чем 70 селам, в них разрушены до 50% строений.

Ранее сообщалось, что взрыв в иранском Исфахане произошел из-за атаки беспилотников.
 
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Теги:ЗемлетрясениеИранПострадавшие

 

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