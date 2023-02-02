В Актау мебель выбросили на голову мужчине: пострадавшего прооперировали   

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Талдыкорган. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащие войсковой части 55078 Сил воздушной обороны Вооруженных сил младший сержант Даурен Жанибеков, рядовые Алибек Шадетов, Ильяс Низамбек, Рауан Аккемпиров и Наурыз Карабеков вытащили из горящего дома женщину с двумя детьми и пожилых супругов, сообщает пресс-служба - Военнослужащие войсковой части 55078 Сил воздушной обороны Вооруженных сил младший сержант Даурен Жанибеков, рядовые Алибек Шадетов, Ильяс Низамбек, Рауан Аккемпиров и Наурыз Карабеков вытащили из горящего дома женщину с двумя детьми и пожилых супругов, сообщает пресс-служба Минобороны РК.





Инцидент произошел еще 20 января. Подробности о мужественном поступке военнослужащих стали известны только сегодня из письма представителей службы по чрезвычайным ситуациям Каратальского района Жетысуской области, поступившего в адрес командования войсковой части. В нем они выразили благодарность военнослужащим контрактной службы за решительные действия на пожаре.





В момент ЧП военные проезжали мимо дома по улице Момышулы, где из-за взрыва газового баллона в частном строении произошел пожар. Младший сержант Даурен Жанибеков, рядовые Рауан Аккемпиров и Наурыз Карабеков немедля проникли в горящий дом и вывели из огня молодую женщину с двумя малолетними детьми и пожилых супругов. В это время рядовые Алибек Шадетов и Ильяс Низамбек, рискуя жизнью, вынесли на улицу газовый баллон и накрыли подручными материалами во избежание последствий возможного взрыва.





После чего рядовой Алибек Шадетов оперативно доставил пострадавших на автомобиле в центральную районную больницу. Оставшиеся военнослужащие до прибытия пожарной команды тушили пожар и делали все возможное для локализации огня.





Понимая, что люди попали в беду и находятся в смертельной опасности, мы не могли поступить иначе. В критический момент сработали навыки, которые приобрели в ходе службы на тренировках и учениях", - объяснил мотивацию поступка рядовой Алибек Шадетов.





Военнослужащие войсковой части 55078 также не остались равнодушными к беде погорельцев. Они решили оказать посильную помощь семье в восстановлении жилья.





Командованием части отличившиеся воины представлены к наградам.



