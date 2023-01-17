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16.01.2023, 14:21 32446

В Актау на мужчину скинули диван с 6-го этажа   

Состояние пострадавшего крайне тяжелое
В Актау на мужчину скинули диван с 6-го этажа
Фото: inaktau.kz
Актау. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау мужчина попал в больницу в крайне тяжелом состоянии, после того как на него с 6-го этажа упал диван.

У пострадавшего перелом шейного позвонка, ушиб спинного мозга тяжелой степени. Мужчина полностью парализован. Прогнозы на ближайшее время сомнительные", - сообщает inAktau.kz со ссылкой на врачей Мангистауской областной больницы.


Они оценивают состояние пациента как крайне тяжелое.

Уголок дивана упал на прохожего днем 11 января. 39-летний мужчина проходил позади 41-го дома 11-го микрорайона, когда на него приземлился тяжелый предмет мебели. Брат потерпевшего предполагает, что выкинуть диван через окно могли подростки. По его словам, участковый установил, что скинули с шестого этажа", - говорится в информации.



Говорят, что там живет многодетная семья, 11 детей. Примерно во время происшествия на галерее видели подростка лет 12-13. Родителей, по их словам, не было дома. Мы ищем свидетелей, которые могли видеть этот момент сброса дивана. Просим обращаться по телефону +7702 811 03 82", - рассказал Аман, брат потерпевшего.


Сейчас пострадавший в больнице. По словам родных, у него перелом шейного позвонка, не работают руки и ноги.

Происшествие прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Актау по статье 114 УК РК (Неосторожное причинение вреда здоровью). Проводится расследование", - сообщили в ДП МО.


Сейчас родные потерпевшего ищут свидетелей происшествия. Всех, кто может предоставить информацию о произошедшем, просят обращаться по телефону +7 702 811 03 82.
 

новости по теме

17.01.2023, 10:31 2346

Жители одного из микрорайонов Алматы остались без газа из-за ДТП

Грузовик наехал на газовую магистраль, из-за чего в ряде домов микрорайона была приостановлена подача газа
Жители одного из микрорайонов Алматы остались без газа из-за ДТП
Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы решается вопрос ремонта по повреждению частных газовых сетей ТОО "Баймак" в микрорайоне Кайрат, которые вышли из строя в результате ДТП, информирует городской акимат.

16 января в 13.30 водитель грузового автомобиля совершил наезд на газовую магистраль среднего давления, в итоге аварии в ряде домов микрорайона была приостановлена подача газа.

Аварийно-восстановительные работы заняли более 3 часов, в дальнейшем были начаты пусконаладочные работы, однако ремонтным бригадам не удалось в полной мере обеспечить стабильное газоснабжение", - рассказали подробности в пресс-службе.


В 1.30 было обеспечено газоснабжение 135 абонентам.

По оставшимся 52 абонентам на сетях была выявлена закупорка газовых труб, для устранения которой потребовалось отключение основной магистрали (согласно технике безопасности сварочные и пусконаладочные работы в ночное время не производятся). Жителям микрорайона были даны разъяснения о том, что аварийно-восстановительные работы будут продолжены сегодня в дневное время", - добавили в акимате.


Напомним, накануне в Алматы произошел прорыв теплотрассы в одном из ЖК. Жители нескольких многоквартирных домов временно были отключены от подачи тепла.
 
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Теги:ДТПОтключениегазоснабжение
17.01.2023, 09:57 4316

Сотни рабочих строительной компании вышли на забастовку в ЗКО  

Люди хотят повышения оплаты труда на 50%
Сотни рабочих строительной компании вышли на забастовку в ЗКО
Фото: Astanatv.kz
Уральск. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Повысить зарплаты и улучшить условия труда требуют несколько сотен рабочих крупной строительной компании ККС-Sicim в Западном Казахстане.

Люди хотят повышения оплаты труда на 50%. Сейчас их заработок не превышает 250 тысяч тенге. И этих денег не хватает, жалуются сотрудники, сообщает телеканал "Астана".

На место приехали представители прокуратуры, полиции и акимата. Правоохранители назвали собрание незаконным. А чиновники сообщили, что руководство компании запланировало повышение заработной платы на 20% с февраля 2023 года.


В 6 утра около 600 рабочих компании не вышли на работу. Они потребовали, чтобы им подняли зарплату на 50%. И убрать рабочие разряды. С ними была проведена разъяснительная работа и в настоящее время ситуация на предприятии стабильная", - прокомментировал заместитель акима Бурлинского района Асланбек Саркулов.


В прошлом году глава государства призвал не скрывать конфликты на производствах. Касым-Жомарт Токаев поручил членам правительства и акимам открыто говорить о недовольстве в трудовых коллективах и соблюдать законные интересы рабочих.

Нужно выстраивать конструктивный диалог между профсоюзами и владельцами компаний. Принятые решения нужно правильно разъяснять до простых работников. Для решения проблем протестующих граждан правительство и фонд "Самрук-Казына" должны тесно работать", - цитирует Токаева телеканал.


По словам президента, трудовые споры должны разрешаться не на площадях и улицах, а за столом переговоров, это единственный верный путь.  

Главная задача - урегулировать разногласия работодателя и работников и привести стороны к общей позиции с учетом их возможностей и интересов. Заработная плата каждого человека должна соответствовать его трудовому вкладу. Только люди, знающие цену труду, становятся трудолюбивой нацией. Это для меня аксиома", - высказался президент.


Ранее сообщалось, что в ЗКО бастуют рабочие ТОО "KKC-Sicim".
 
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Теги:ЗКОзабастовкастройкомпания
17.01.2023, 08:09 6901

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 167 км от Алматы

Сведений об ощутимости нет
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 167 км от Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 17 января 2023 года в 01.47 зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 167 км на юго-восток от Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 9,2. Магнитуда MPV 4,1. Координаты эпицентра 42,31° с.ш. 78,56° в.д. Глубина 5 км.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

Ранее сообщалось, что 10 января близ Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,2.
 
16.01.2023, 10:28 37246

В Алматы произошел прорыв теплотрассы в одном из ЖК  

Пять многоквартирных домов временно остались без тепла
Алматы. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ночью 16 января в Алмалинском районе Алматы прорвало теплотрассу на территории жилого комплекса "Жайлы". Пять многоквартирных домов временно остались без отопления.

По информации компании "Алматинские тепловые сети" прорыв произошел на трубе, принадлежащей жилому комплексу и не относящейся к магистральному водопроводу. Труба была введена в эксплуатацию в 2003 году.


Подача горячей воды была восстановлена около 8 часов утра.

Ранее в Алматы произошла крупная авария на водопроводе в районе пересечения улиц Мынбаева и Ауэзова. Читать:
 
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Теги:ОтоплениеТеплотрассапрорыв
15.01.2023, 15:02 62936

В Шымкенте горел цех по переработке макулатуры   

Внутри находилось три тонны макулатуры, горели остатки картона. Площадь пожара составила 200 квадратных метров
Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента
Шымкент. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 15 января, в 10.47 на пульт управления "101" поступила информация о пожаре в Енбекшинском районе на улице Капал батыра, сообщает пресс-служба ДЧС Шымкент.

Прибывшие первые пожарные подразделения установили, что пожар произошел в индустриальной зоне "Оңтүстік" на территории ТОО "Бумпром" по переработке макулатуры. Горел отдельно стоящий цех. Внутри находилось три тонны макулатуры, горели остатки картона. Площадь пожара составила 200 кв. м. Пострадавших и погибших нет. Пожар локализован в 12.37, ликвидирован в 13.18.

В тушении пожара были задействованы 52 человека личного состава и 14 единиц техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Шымкента.

 
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Теги:Пожарцехмакулатура
15.01.2023, 11:27 68086

В Алматы горят склады возле барахолки  

На месте развернут оперативный штаб по ликвидации пожара
В Алматы горят склады возле барахолки
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Алматы. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы горят склады возле барахолки, сообщает ДЧС города.

На месте развернут оперативный штаб по ликвидации пожара. Созданы два участка тушения, используются стволы для тушения и защиты соседних складов, протянуты магистральные линии.

На месте пожара проводится эвакуация товарно-материальных ценностей с соседних складов.


Дополнено 15.01.2023, 13.26

Силы и средства ДЧС были направлены на место пожара в 9.26. По прибытии в 9.31 пожарных расчетов происходило горение открытым пламенем и обрушение кровли.

Быстрому распространению пожара способствовала высокая горючая загрузка товарно-материальных ценностей.

Тушение осложнялось тем, что пожарный гидрант на объекте был неисправен. Обеспечена подача воды: протянуты магистральные линии от прибывших пожарных автоцистерн, организован забор воды из ближайшего пожарного водоема, задействована техника "Алматы су".

При ликвидации пожара задействовано: 91 человек личного состава, 23 единицы техники, водовоз ССА, 2 водовоза "Алматы су".

Пожар локализован в 12.42.



 
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Теги:ПожарСкладыАлматы
14.01.2023, 21:10 85336

В Туркестанской области из-за взрыва газового баллона погибла женщина  

До прибытия спасателей соседи извлекли из-под завалов двоих детей
В Туркестанской области из-за взрыва газового баллона погибла женщина
Фото: ДЧС Туркестанской области
Туркестан. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Шардара Туркестанской области в частном жилом доме произошел взрыв газового баллона, погибла женщина, сообщает пресс-служба департамента по ЧС региона.

Трагедия произошла вечером 14 января. Крыша дома, где предположительно взорвался газовый баллон, обрушилась на площади 84 квадратных метров.

ДЧС Туркестанской области

До прибытия подразделений МЧС из-под завалов соседями были извлечены двое детей и доставлены в центральную районную больницу. Состояние детей уточняется. Врачи районной больницы оказывают детям медицинскую помощь.

На месте обнаружено и извлечено из-под завалов тело женщины (личность устанавливается)", - сообщили ы пресс-службе.


На месте работает личный состав департамента по ЧС. Задействована спасательная техника.
 
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Теги:ВзрывТуркестанская область
14.01.2023, 11:43 102006

На территории ТЭЦ-2 "АрселорМиттал Темиртау" обрушился газоход

Пострадавших нет
На территории ТЭЦ-2 "АрселорМиттал Темиртау" обрушился газоход
Фото: Depositphotos
Темиртау. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера на территории ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау" произошло частичное обрушение газохода.

13 января на территории ТЭЦ-2 произошло частичное обрушение газохода. Пострадавших нет. На работу ТЭЦ-2 данный инцидент не повлиял. Начались ремонтно-восстановительные работы", - сообщает пресс-служба компании.


Как сообщалось ранее, в отношении ТЭЦ-2 Темиртау проведена внеплановая проверка.
 

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