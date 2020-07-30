В Актау мужчина погиб от взрыва газового баллона

Актау. 29 июля. Kazakhstan Today - Вчера, 28 июля, от взрыва газового баллона на территории гаражного кооператива "Хазар" в Актау погиб мужчина, передает Kazakhstan Today.

Примерно в 13.00 на станцию скорой медицинской помощи поступил вызов о том, что в гаражном кооперативе "Хазар" находится мужчина без сознания, сообщает портал "Лада"

От взрыва газового баллона пострадали двое мужчин. У одного из них, 1983 года рождения, диагностировали термический ожог обоих плеч, предплечий, обеих голеней, живота и лица. Ожоги 3-й степени - поражено 45 процентов тела. Второй мужчина 1985 года рождения скончался до приезда скорой помощи", - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

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