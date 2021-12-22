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АКТАУ. 21 ДЕКАБРЯ - В Актау на пешеходном переходе насмерть сбили женщину с ребенком, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Трагедия произошла 20 декабря 2021 года между 16 и 19 микрорайонами, пишет Lada.kz.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, водитель Toyota Land Cruiser сбил пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате 29-летняя женщина от полученных травм погибла на месте происшествия. Пятилетняя девочка была доставлена в Мангистаускую областную детскую больницу, после чего, не приходя в сознание, скончалась", - рассказали в департаменте полиции региона.
В Детской областной больнице сообщили, что врачи сделали все возможное, но спасти ребенка не удалось.
Девочку в 00.26 доставили каретой скорой помощи в приемный покой детской областной больницы. Врачи диагностировали у девочки травматический шок 3-й степени, сочетанную политравму, разрыв селезёнки, желудка и печени, закрытую черепно-мозговую травму тяжелой степени. Силами врачей было проведено оперативное лечение, но, к сожалению, ближе к пяти часам утра у девочки констатировали остановку сердца", - сообщили в областной детской больнице.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 4 статье 345 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Ведётся расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно статье 128 Уголовно-процессуального кодекса РК, водитель водворен в изолятор временного содержания", - отметили в полиции.