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В Актау один подросток утонул, двоих удалось спасти

02.06.2022, 20:48 10666
АКТАУ. 2 ИЮНЯ - Один подросток утонул, двоих спасли на пляже в районе поселка Приморский в Актау, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сообщение о трагедии поступило на пульт спасателей 2 июня в 17.13, сообщает "Лада".
 

Очевидцы сообщили о том, что напротив жилого массива Приморский, на "Солдатском пляже", утонул 17-летний подросток. Очевидцами спасено два человека. На данный момент водолазами проводится погружение на дно", - сообщили в ДЧС Мангистауской области.

 

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В Кокшетау пьяный посетитель избил сотрудницу кафе

03.06.2022, 11:57 1536
КОКШЕТАУ. 3 ИЮНЯ - В Кокшетау пьяный 25-летний посетитель избил сотрудницу кафе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

1 июня в управление полиции города Кокшетау поступило заявление администратора одного из развлекательных заведений областного центра. Сотрудница кафе сообщила, что 1 июня около 03.00 ночи один из клиентов заведения ударил по лицу и животу работницу кафе и покинул здание", - информирует Polisia.kz

 
Сообщается, что личность подозреваемого была установлена, им оказался 25-летний горожанин. 
 

Выяснилось, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул в заведении. Его попыталась разбудить сотрудница кафе, тогда он и напал на нее", - пояснили в полиции. 

 
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 293 УК РК (Хулиганство). Также назначена судебно-медицинская экспертиза. 
 
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области избили администратора сауны.
 

ДТП с участием двух пассажирских автобусов и грузовика произошло в Актюбинской области

03.06.2022, 10:05 3606
Фото: ДП Актюбинской области
АКТОБЕ. 3 ИЮНЯ - В четверг, 2 июня, на трассе Самара - Шымкент напротив жилого массива "Жана Коныс" произошла дорожная авария с участием грузового автомобиля и маршрутных автобусов №№ 21 и 45, стоящих на остановочной площадке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Водитель грузового автомобиля HOWO допустил столкновение с маршрутным автобусом № 21, перевозившим 45 пассажиров. От удара маршрутный автобус № 21 столкнулся с маршрутным автобусом № 45, перевозящим 33 пассажира, проинформировали в пресс-службе ДП Актюбинской области.
 
В результате ДТП пассажиры маршрутных автобусов с различными травмами доставлены в больницу.
 

Погоня как в боевике: в Нур-Султане водитель КамАЗа снес полицейскую машину и напал на сотрудников полиции

02.06.2022, 16:55 12736
Погоня как в боевике: в Нур-Султане водитель КамАЗа снес полицейскую машину и напал на сотрудников полиции
Фото: Кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Водитель КамАЗа устроил аварию в Нур-Султане, а затем попытался скрыться с места происшествия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На видео, опубликованном в telegram-паблике Qumash, водитель большегруза, пытаясь скрыться от погони, сначала намеренно таранит полицейскую машину, а затем нападает на сотрудников полиции с кулаками. 
 

Тут и ГТА, и "Форсаж", и "Бойцовский клуб", - прокомментировали видео очевидцы. 

 
 
Инцидент прокомментировали в полиции.
 

30 мая в столице в 17.20 произошло ДТП с участием 39-летнего водителя автомашины КамАЗ, который пытался скрыться с места происшествия. В ходе преследования правонарушитель оказал неповиновение, проигнорировав законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства, допустив столкновение с патрульной автомашиной, а также оказал физическое сопротивление при задержании", - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.

 
По факту начато досудебное расследование по статье 380, часть 3, пункт 1, УК "Применение насилия в отношении представителя власти, в отношении двух и более лиц, заявили в департаменте.
 
Подозреваемый арестован на два месяца.
 

В Восточном Казахстане локализован лесной пожар

02.06.2022, 14:50 14276
В Восточном Казахстане локализован лесной пожар
Фото: ДЧС Восточно-Казахстанской области
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 2 ИЮНЯ - В Восточном Казахстане на территории ГЛПР "Семей Орманы" Жана-Семейского филиала локализован лесной пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Пожар, начавшийся 1 июня 2022 года на территории ГЛПР "Семей Орманы" Жана-Семейского филиала, Подгороднее лесничество, в лесной лесопокрытой зоне был локализован 2 июня в 11.00", - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. 

 
По данным департамента, в тушении были задействованы силы лесников и департамента по ЧС ВКО, местных исполнительных органов, воинской части № 68303 МЧС. Всего 399 человек личного состава и 85 единиц техники. 
 

Предварительная причина - грозовой разряд. Ориентировочная площадь составила 200 - 250 гектаров. Жертв и пострадавших нет", - добавили в ДЧС региона.


 

В Усть-Каменогорске на стройке упал башенный кран

02.06.2022, 14:48 14781
В Усть-Каменогорске на стройке упал башенный кран
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 2 ИЮНЯ - В Усть-Каменогорске на объекте строительства жилого дома из-за шквального ветра упал башенный кран, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

1 июня 2022 года в 11.20 на объекте строительства жилого дома по проспекту Каныша Сатпаева, микрорайон Спорт, позиция 79-80, произошло падение башенного крана КБ-403 А, принадлежащего ТОО "СтройТрастПроект", - сообщили в Комитете промышленной безопасности МЧС РК. 

 
По предварительным данным, в результате самопроизвольного движения башенного крана вследствие шквального ветра кран дал крен и потерял устойчивость (облом кранового рельса и отсутствие тупикового упора). 
 

Разрушений и повреждений зданий и сооружений, находящихся вблизи, не произошло. Жертв и пострадавших нет. Во время падения кран не эксплуатировался", - уточнили в комитете. 

 
В ведомстве также добавили, что создается комиссия по расследованию причин произошедшего.
 

Пьяный водитель легковушки попал в ДТП с грузовиком в Актюбинской области

02.06.2022, 11:45 16821
Пьяный водитель легковушки попал в ДТП с грузовиком в Актюбинской области
Фото: Depositphotos
АКТОБЕ. 2 ИЮНЯ - В среду, 1 июня, 44-летний водитель автомашины ВАЗ-21010, двигаясь по автодороге Актобе - Астрахань, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовой автомашиной Shacman, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В результате ДТП водитель легковушки госпитализирован в ЦРБ города Алга. Установлено, что водитель автомашины ВАЗ-21010 находился в алкогольном опьянении средней степени, информирует Polisia.kz.
 
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В Павлодаре женщина-врач скончалась после родов

02.06.2022, 09:49 18831
В Павлодаре женщина-врач скончалась после родов
Фото: unsplash
ПАВЛОДАР. 2 ИЮНЯ - Предположительно, из-за кровотечения в больнице Павлодара скончалась роженица, которая работала врачом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
После смерти супруги Сагади Акимбеков остался один с тремя детьми. Его любимой Еркежан было 29 лет. 
 
Как рассказал муж погибшей, их младший сын появился на свет 8 мая. Все прошло хорошо, жена родила сама. Но после началось слабое кровотечение. Роженица не раз обращалась на пост к медсестре, но врач не поспешил. А осмотрев, не увидел серьезных проблем.
 
Вдовец, который сам работает врачом, утверждает, что супругу можно было спасти.
 
В управлении здравоохранения смерть коллеги уже рассмотрели. Причастных наказали, но никого не уволили, информирует irbistv.kz.
 

Директор городской больницы № 1, его заместители и остальной персонал, который принимал участие в оказании помощи данной пациентке, привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Заведующий родильным отделением снят с должности и переведен обычным дежурным в ургентную службу", - сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Павлодарской области Гульнар Буратаева.

 
Супруг написал заявление в полицию, но в течение двух недель ответа не получил.
 
В управлении здравоохранения отметили, сейчас ждут результаты исследования. 6 июня факт смерти женщины в роддоме рассмотрят на уровне министерства. Все материалы передадут в Комитет контроля качества медицинской и фармацевтической деятельности.
 
В департаменте полиции ответили, что расследование по факту проводят сотрудники фармконтроля. По данным облздрава, это уже третий случай материнской смерти с начала года в Павлодарской области. Регион находится на втором месте по показателям в республиканском антирейтинге.
 

В ВКО ребенок застрял между бетонных плит

02.06.2022, 09:39 18896
В ВКО ребенок застрял между бетонных плит
Фото: Кадр с видео
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 2 ИЮНЯ - В селе Аксуат Тарбагатайского района ВКО спасатели и местные жители пришли на помощь ребенку, который застрял между бетонных плит, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным ДЧС ВКО, шестилетний мальчик играл на улице, забрался между бетонных плит и застрял. На помощь оперативно пришли сотрудники ПЧ-18 и местное население. 
 

Сначала хотели привлечь погрузчик и кран для разборки плит, однако ребенок плакал и на это просто не было времени. Водитель ПЧ-18 Дархан Байгалиев и мастер "ДК проект" Азамат Дузеев аккуратно подобрались и вдвоем смогли извлечь зажатого мальчика", - проинформировали в департаменте по ЧС.

 
Сообщается, что ребенок не пострадал, его осмотрели врачи скорой помощи.

 

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