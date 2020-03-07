Актау. 6 марта. Kazakhstan Today - В Актау произошла массовая драка между студентами технического колледжа, передает Kazakhstan Today.

В ходе массовой драки между студентами технического колледжа одному из участников проломили голову, сообщает Polisia.kz .

Инцидент произошел 4 марта. Полицию вызвали очевидцы конфликта. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали десятерых парней, двое из которых несовершеннолетние учащиеся СШ №23.

Один из взрослых участников драки, 2000 года рождения получил, закрытую черепно-мозговую травму из-за удара камнем по голове. Пострадавшего доставили в областную больницу, сейчас его состояние стабильное", - сообщил исполняющий обязанности начальника департамента полиции по Мангистауской области Амангельды Халмурадов.

Полицейские также изъяли самодельный пистолет.

Пистолет обладает звуковыми эффектами, имитирующими выстрелы, без возможности нанесения телесных повреждений. Он находится на экспертизе", - пояснил Халмурадов.

Выяснилось, что причиной конфликта стала словесная перепалка между двумя парнями, которые, чтобы доказать свою правоту, собрали друзей и устроили драку. Со всеми задержанными стражи порядка провели профилактические и разъяснительные работы с участием родителей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РК (Хулиганство). В настоящее время проводится досудебное расследование. Материалы дела будут направлены в комиссию по защите прав несовершеннолетних для дальнейшего рассмотрения.

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