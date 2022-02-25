В Актау солдат-срочник при обслуживании военной техники получил травму
24.02.2022, 20:01 11711
АКТАУ. 24 ФЕВРАЛЯ -24 февраля в воинской части Актауского гарнизона при обслуживании военной техники получил травму рядовой срочной службы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Состояние военнослужащего оценивается врачами как средней степени тяжести, сообщает портал "Мой ГОРОД".
Управлением военной полиции Актауского гарнизона проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Военнослужащий был призван на срочную воинскую службу осенью 2021 года из Актобе.
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В Семее разыскивают водителя, который сбил и увез ребенка
24.02.2022, 14:16 17616
Фото: polisia.kz
СЕМЕЙ. 24 ФЕВРАЛЯ - В Семее ведется розыск водителя, который 22 февраля на нерегулируемом пешеходном переходе в районе ТД "Радуга" сбил ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве совершил наезд на девочку ориентировочно 12-13 лет, Водитель увез пострадавшую в неизвестном направлении, пишет YK-news.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.
Отмечается, что весь личный состав управления полиции Семея ориентирован на установление личности водителя.
Были отработаны все медицинские учреждения. По информации медиков, обращений, связанных с травмами после ДТП, не было", - проинформировали в ДП.
Также в полиции сообщили, что обращений и по поводу безвестного исчезновения несовершеннолетних также не поступало.
Ранее сообщалось, что в Костанайской области нетрезвый директор школы сбил подростка.
В Семее мужчина погиб под колесами поезда
23.02.2022, 19:17 36831
СЕМЕЙ. 23 ФЕВРАЛЯ - Трагедия произошла на железной дороге в районе стадиона "Спартак". 29-летний горожанин погиб под колесами тепловоза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По вышеуказанному факту в линейном отделе полиции на станции Семей начато досудебное расследование статье 344 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает altaynews.kz.
Более подробная информация в рамках следствия разглашению не подлежит.
Самолет Ан-2 загорелся недалеко от Аральска
23.02.2022, 14:08 43761
КЫЗЫЛОРДА. 23 ФЕВРАЛЯ - Самолет Ан-2 частной авиакомпании «Тараз Жана Алем» сегодня загорелся при посадке, в 10 км южнее от Аральска, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"Воздушное судно выполняло санитарный рейс TJA5217 по маршруту Кызылорда – Аральск. На борту находились 2 члена экипажа и 1 пассажир. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в департменте гражданской авиации РК.
В ведомстве добавили, что по факту инцидента будет проведено расследование.
СЕМЕЙ. 23 ФЕВРАЛЯ - В Семее у новой многоэтажки рухнула часть фасада. Только чудом никто не пострадал. Сейчас специальная комиссия выясняет причины обрушения наружной отделки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Состояние дома в строящемся микрорайоне обсуждает уже весь город. Его отделка не выдержала непогоды и рухнула с высоты 10-го этажа. Был страшный грохот, рассказывают местные. Только чудом никто не пострадал - вечером в это время многие уже были дома. Теперь боятся ходить поблизости и ставить машины, сообщает телеканал КТК.
Нет детской площадки. В основном дети играют возле подъездов. Здесь ставят же машины - и просто чисто по счастливой случайности… Вот это то, что падало. Оттуда упало на козырек, и вот этот козырек спас", - говорит местная жительница Татьяна Жумагулова.
Сообщается, что здание возвели всего пять лет назад. А стены, говорят жильцы, уже трещат по швам как снаружи, так и внутри. Люди заделывают щели как могут, ведь дома маленькие дети.
У нас везде трещины. Сильные ветра, дует. Все время дверь вот так ходуном ходит. В доме как бы дети маленькие, трое детей. Поэтому хотелось бы, чтобы застройщики устранили эти неполадки", - сказала Дарина Мухамеджанова.
По словам чиновников, специальная комиссия должна решить, кто и в какие сроки восстановит фасад. Всю информацию уже передали специалистам.
Этот дом был построен в 2017 году. Срок гарантии был три года. На сегодняшний день, так как срок гарантии истек, нами заявление принято от жильцов и направлено в ГАСК", - проинформировала и. о. руководителя отдела строительства акимата Семея Салия Жумабаева.
Люди шокированы этой новостью. Теперь они сами взялись изучать, из чего строили их дом и почему он осыпается. Жильцам еще несколько лет платить ипотеку, и перспектива оказаться погребенными под обломками фактически нового жилья их явно не устраивает. Застройщики, правда, обещали отремонтировать обвалившийся фасад. Но жители уверены: дом облицован так, что надолго ремонта не хватит, говорится в сюжете.
Расследование крушения самолета Bek Air под Алматы завершено
23.02.2022, 08:32 51871
Фото: kazpravda.kz
АЛМАТЫ. 23 ФЕВРАЛЯ - Расследование крушения самолета Bek Air под Алматы завершено. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ближайшее время будут обнародованы его результаты, сообщает "Хабар 24".
Ранее в ведомстве заявляли, что задержали с расследованием из-за локдаунов.
Напомним, самолет авиакомпании Bek Air рухнул в пригороде Алматы в конце декабря 2019 года. На его борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы 12 человек погибли.
АТЫРАУ. 22 ФЕВРАЛЯ - Водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ" погибли после столкновения с фурой на трассе Уральск - Атырау, годовалый ребенок госпитализирован, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, ДТП произошло 21 февраля в 14.50 на 35-ом километре трассы Уральск - Атырау, пишет портал "Мой Город".
33-летний водитель "ВАЗ" с российскими номерами столкнулся с грузовым DAF FT XF 105. В результате водитель и 34-летний пассажир легковушки погибли на месте. Ребенок 2021 года рождения доставлен в больницу", - отметили в пресс-службе ведомства.
По факту ДТП ведется следствие.
В пресс-службе управления здравоохранения региона сообщили, что у ребенка диагностирован перелом носовой кости со смещением. Общее состояние оценивается как средней тяжести.
Двое рабочих погибли, сорвавшись с крыши пятиэтажного дома в Атырау
22.02.2022, 12:05 71111
АТЫРАУ. 22 ФЕВРАЛЯ - В понедельник, 21 февраля в Атырау, сорвавшись с крыши пятиэтажного дома, погибли двое рабочих, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Во время ремонтных работ на крыше 5-этажного многоквартирного дома №7 в микрорайоне СМП-163 двое рабочих сорвались вниз и разбились насмерть, сообщает издание "АкЖайык".
По словам очевидцев, у них отсутствовали ремни безопасности.
В полиции рассказали, что погибшим 25 и 36 лет. Ведется следствие.