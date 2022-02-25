В Актау солдат-срочник при обслуживании военной техники получил травму

КЫЗЫЛОРДА. 23 ФЕВРАЛЯ - Самолет Ан-2 частной авиакомпании «Тараз Жана Алем» сегодня загорелся при посадке, в 10 км южнее от Аральска, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Воздушное судно выполняло санитарный рейс TJA5217 по маршруту Кызылорда – Аральск. На борту находились 2 члена экипажа и 1 пассажир. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в департменте гражданской авиации РК.

В ведомстве добавили, что по факту инцидента будет проведено расследование.



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