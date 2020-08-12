В Актау солдат находится в тяжелом состоянии после прыжка с парашютом

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Актау. 11 августа. Kazakhstan Today - В Актау военнослужащий находится в тяжёлом состоянии после жёсткого приземления из-за неполного раскрытия купола парашюта, передает Kazakhstan Today.

5 августа 2020 года в ходе выполнения парашютных прыжков с летным составом в Актау у одного из военнослужащих произошло неполное раскрытие купола парашюта. На команды, подаваемые с земли, парашютист не реагировал, запасным парашютом не воспользовался, в результате произошло жесткое приземление", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, после чего он был оперативно доставлен медицинское учреждение Актау.

8 августа врачи провели хирургическую операцию. Состояние военнослужащего тяжелое", - проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что парашютные прыжки выполнялись согласно плану боевой подготовки в благоприятных метеорологических условиях. Перед выполнением прыжков с военнослужащими был проведен инструктаж по соблюдению мер безопасности. Ведомство уже начало служебное расследование по выяснению причин происшествия.

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