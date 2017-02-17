В Актюбинской области мужчина совершил самоподжог перед зданием РОВД

Актобе. 17 февраля. Kazakhstan Today - Житель города Эмба облился бензином, поджог себя и пытался войти в здание РОВД, сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области.

Как сообщили в полиции, 12 февраля, примерно в 2.45, в тамбур здания Эмбенского городского отдела полиции Мугалжарского района вошел неизвестный мужчина. Его одежда была объята пламенем, передает Kazakhstan Today.

"Дежурный наряд, используя два огнетушителя потушил пламя и вызвал скорую. Но было уже поздно. Мужчина скончался на месте происшествия. По факту самоубийства начато досудебное расследование", - отметили в ДВД.

По результатам расследования выяснилось, что 39-летний мужчина совершил суицид в силу семейных обстоятельств. Незадолго до трагедии, 2 февраля, скончалась его супруга. О своих намерениях за два часа до самоубийства потерпевший сообщил своим близким родственникам, пишет "Диапазон"

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