03.05.2024, 21:12 11861
В Актобе горит склад со строительными материалами
Фото: Кадр с видео
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Актобе. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе горит склад со строительными материалами, сообщает пресс-служба МЧС РК.
На месте по повышенному рангу работают спасатели и сотрудники Центра медицины катастроф. Площадь возгорания устанавливается.
Угрозы распространения огня на другие здания нет.
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03.05.2024, 21:06 12571
В Костанайской области самолет резко потерял высоту и приземлился на воду
Фото: caa.gov.kz
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Костанай. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет Ан-2, принадлежащий авиакомпании "Навигатор", выполнявший санитарный рейс из Аркалыка в Ансункар, в 16.10 после взлета резко снизился и приземлился на талые воды, сообщает пресс-служба Минтранспорта РК.
На борту судна в этот момент находились 2 члена экипажа и 3 служебных пассажира. По информации ведомства, все пассажиры и члены экипажа эвакуированы сотрудниками ДЧС в городскую больницу Аркалыка. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте направляются на место авиационного происшествия.
Данное авиационное событие классифицируется как авиационное происшествие и подлежит расследованию уполномоченным органом в сфере гражданской авиации. Создана комиссия по расследованию авиационного происшествия", - сообщили в министерстве.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
03.05.2024, 19:09 14656
Паводки в Казахстане: в эвакопунктах остаются около шести тысяч человек
Фото: МЧС РК
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - МЧС Казахстана опубликовало сводку о паводковой ситуации, по республике вернулись в свои дома 48 611 человек. В эвакопунктах остается 5961 человек.
По республике отведена вода из 8189 частных жилых домов и 2988 дворовых территорий. Откачано более 14 млн м3 талой воды, проведена укладка более 7,7 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.
По информации Минводы, специалисты Западно-Казахстанского филиала "Казводхоза" проводят безопасный пропуск паводковых вод. Вторая волна половодья в регионе продолжается. Четыре крупных водохранилища области наполнены на 90%. Уровень реки Урал в Уральске составляет 806 см. За сутки он снизился на 7 см.
В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден. Из защитной дамбы Астаны в реку Есиль сбрасывается 4,75 млн кубометров воды в сутки.
В Северо-Казахстанской области 2 крупных водохранилища полны на 100% и работают в транзитном режиме. Вторая волна половодья на реке Есиль продолжается.
Уровень реки Есиль в черте Петропавловска - 1208 см. За сутки он снизился на 30 см.
В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 96%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.
В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет около 83%. Половодье продолжается.
В Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 44,4%. В регионе продолжается половодье. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу продолжаются попуски в реку Ертис. Все водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.
В Карагандинской области 3 крупных водохранилища полны на 98,5%. Все они работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.
В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья в регионе прошел.
Ранее сообщалось, что 34 подрядные компании уже приступили к строительству 398 домов в 5 регионах.
03.05.2024, 08:30 43536
Около 190 шахтеров эвакуировали из шахты имени Костенко из-за задымления
Фото: акимат Карагандинской области
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Караганда. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде на шахте имени Костенко произошло задымление на четвертом конвейерном штреке. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
Силами электрослесаря участка конвейерных трасс Айбара Косанова с использованием первичных средств пожаротушения задымление было ликвидировано. В момент сообщения шахтером об инциденте дополнительно сработала система оповещения о задымлении в диспетчерскую шахты. В связи сигналом датчика в 19.45, несмотря на устранение причины задымления, было принято решение о введении плана эвакуации и выводе 194 шахтеров, находившихся в шахтах на других горизонтах. По состоянию на 21.47 187 горняков было выведено на поверхность, семь работников из числа руководителей участков и контролеров остались на месте для контроля инцидента и жизнеобеспечения шахты", - проинформировали в МЧС.
Предварительная причина ЧП - попадание инородного тела на ролик нижнего полотна, что вызвало последующую блокировку работы ролика. Из-за этого возникло задымление конвейерной ленты.
Напомним, ночью 28 октября 2023 года в шахте имени Костенко произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек. 29 октября было объявлено днем общенационального траура по погибшим шахтерам.
02.05.2024, 18:49 73636
Паводки в Казахстане: в регионах 8097 земельных участков готовы для строительства жилья
34 подрядные компании уже приступили к строительству 398 домов в 5 регионах
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 34 подрядные компании уже приступили к строительству 398 домов в 5 регионах. Об этом сегодня в ходе брифинга на площадке службы центральных коммуникаций сообщила официальный представитель Министерства промышленности и строительства РК Меруерт Ибраева.
По оперативной информации местных исполнительных органов, на сегодняшний день подтопленными остаются 5678 жилых домов, из которых ИЖС - 5607 и многоквартирные жилые дома (МЖК) - 71, а также 17 907 дачных объектов.
Напомним, по республике вернулись в свои дома 43 015 человек. В эвакопунктах остаются 6338 человек. Отведена и откачана вода из 7710 жилых домов и 2844 дворовых территорий в Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях.
01.05.2024, 17:05 128026
У двух пассажиров Air Astana заподозрили холеру
После сбора анамнеза, эпиданамнеза, клинического осмотра холера была исключена
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Уральск. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Двоих пассажиров рейса Air Astana с подозрением на холеру доставили в инфекционную больницу в Уральске.
По данным портала "Уральская неделя", самолет прибыл в Уральск из Алматы 30 апреля в 22.25.
Как рассказали пассажиры, во время полета двум пассажирам - мужчине и женщине стало плохо - у них была температура, их рвало.
После приземления самолета на борт поднялись врачи-санэпидемиологи.
В областной инфекционной больнице подтвердили инцидент.
Доставили к нам ночью двух граждан России. После сбора анамнеза, эпиданамнеза, клинического осмотра полностью исключили холеру. Состояние удовлетворительное у обоих. Они уехали по месту проживания в Саратовскую область", - рассказала директор областной инфекционной больницы Надия Ахметова.
Напомни, в Казахстане ликвидировали очаг завозного случая холеры, который зарегистрировали на борту Air Astana на рейсе Дели - Алматы. Заболевшая, гражданка Кыргызстана, успешно прошла лечение и выписана из стационара.
01.05.2024, 16:11 129231
При пожаре в многоквартирном доме Алматы погибла женщина
Пострадавший 1990 года рождения госпитализирован
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Алматы. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - При пожаре в четырехэтажном жилом доме в Ауэзовском районе Алматы погибла женщина 1997 года рождения, сообщили в ДЧС мегаполиса.
Как сообщили в ДЧС Алматы, пожар на четвертом этаже квартиры в 7-м микрорайоне произошел около пяти часов утра 1 мая. Спасатели эвакуировали 23 человека при помощи трехколенной лестницы и спасательного колпака.
В пожаре также пострадал мужчина 1990 года рождения. Его госпитализирован в городскую больницу № 7.
Огонь был локализован в 05.45, в 5.52 - ликвидирован.
Кроме того, по информации МЧС, сегодня при пожаре в квартире в Усть-Каменогорске пожарные эвакуировали пятерых жителей, один из них - ребенок.
В ведомстве уточнили, что в квартире на четвертом этаже горели мебель и личные вещи.
29.04.2024, 21:36 212296
Гибель детей в пожаре в Атырауской области: в больнице скончалась их мать
У нее было обожжено 95% кожного покрова
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Атырау. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Трагедия произошла 25 апреля около 6.00 в пятиэтажном доме в Индерском районе Атырауской области. В квартире на втором этаже произошел пожар. Пожарные обнаружили в спальне тела двоих детей 10 и 7 лет. Мама детей и мужчина 1994 года рождения госпитализированы в реанимацию.
Как сообщает портал "Мой город" со ссылкой на пресс-службу здравоохранения Атырауской области, 26 апреля в 3.30 в реанимационном отделении скончалась и мать детей. Женщина получила 90-95% ожогов кожного покрова. Врачи оценивали ее состояние как тяжелое.
Что касается мужчины, то он в сознании, находится в Индерской районной больнице. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Подозреваемого в убийстве детей и поджоге задержали в тот же день. Полицейские ведут досудебное расследование. Ему грозит наказание в виде лишения свободы пожизненно.
29.04.2024, 18:10 214386
Большая вода идет в Атыраускую область: пик паводков ожидается в ближайшие дни
Фото: Акорда
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Атырау. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе оперативного совещания по паводковой ситуации на западе страны заявил, что большая вода идет в Атыраускую область, сообщает пресс-служба главы правительства.
Нужно мобилизовать все силы, использовать опыт Западно-Казахстанской области по привлечению дополнительных сил из других регионов. Необходимо обеспечить ежечасный мониторинг уровня воды, увеличить протяженность и высоту защитных дамб. Нам нужно отстоять регион и не допустить подтоплений", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Отмечается, что на сегодня в Атырауской области для проведения аварийно-спасательных работ задействовано свыше 13 тысяч человек и более 1200 единиц техники. Кроме того, в регионе построено более 500 километров дамб.
Также глава правительства отметил, что в основном по стране опасность паводков пройдена.
Президентом поставлена приоритетная задача по восстановлению поврежденных природной стихией домов, возвращению пострадавших граждан к нормальной жизни. Мы должны направить все наши усилия на строительство и ремонт социальных объектов, жилья и инфраструктуры, выплату компенсаций людям. Все эти шаги необходимо проделать четко и слаженно. Акиматам нужно проводить постоянную разъяснительную работу, встречаться с пострадавшим населением", - добавил он.
Напомним, ранее президент поручил срочно восстановить разрушенное стихией жилье.
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