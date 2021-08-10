В Актобе мужчина сбил своего годовалого ребенка

АКТОБЕ. 9 АВГУСТА - Во дворе своего дома в садоводческом обществе 48-летний водитель Opel Astra при движении задним ходом наехал на своего годовалого ребенка, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В результате ДТП малыш получил тяжёлые травмы головы, после чего был срочно госпитализирован в Областную детскую клиническую больницу, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

Департамент полиции Актюбинской области обратился к жителям региона с просьбой быть бдительными и острожными на дорогах, особенно во дворах.

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