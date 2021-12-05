В Актобе подростка сбили насмерть на пешеходном переходе

Водитель Land Cruiser Prado сбил 15-летнего подростка, который переходил дорогу. Мальчик скончался на месте ДТП, сообщает газета "Диапазон".
32-летний водитель автомашины Land Cruiser Prado, двигаясь по улице Пацаева напротив БСМП города Актобе на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть дороги и допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2006 года рождения, который переходил проезжую часть дороги. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП", - сообщили в департаменте полиции региона.
Проводятся следственные действия по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение ПДД). Водителя поместили в ИВС УП Актобе
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