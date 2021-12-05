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В Актобе подростка сбили насмерть на пешеходном переходе

04.12.2021, 17:18 25489
В Актобе подростка сбили насмерть на пешеходном переходе
АКТОБЕ. 4 ДЕКАБРЯ - Вечером 3 декабря 15-летнего подростка сбили насмерть на пешеходном переходе в Актобе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Водитель Land Cruiser Prado сбил 15-летнего подростка, который переходил дорогу. Мальчик скончался на месте ДТП, сообщает газета "Диапазон".
 

32-летний водитель автомашины Land Cruiser Prado, двигаясь по улице Пацаева напротив БСМП города Актобе на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть дороги и допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2006 года рождения, который переходил проезжую часть дороги. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП", - сообщили в департаменте полиции региона.

 
Проводятся следственные действия по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение ПДД). Водителя поместили в ИВС УП Актобе
 
 

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Больше суток не было тепла в Темиртау

04.12.2021, 17:25 23032
ТЕМИРТАУ. 4 ДЕКАБРЯ - Больше суток не было тепла в Темиртау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вчера в шесть часов утра ТОО "Окжетпес-Т" приступило к ликвидации крупной аварии. Часть города была вовсе отключена от тепла, а несколько микрорайонов перевели на ухудшенный режим теплоснабжения", - информирует "Вечерняя Караганда". 

 
Сообщается, что рабочие заменили около 50 метров насквозь сгнившей магистральной теплотрассы. Сегодня ночью в трубы подали горячую воду, однако произошёл новый порыв.
 

Мы вынуждены были снова отключить теплоснабжение для устранения дефекта. Сейчас аварийные работы продолжаются", - сообщили сегодня утром в компании.

 
На данный момент сообщается, что тепло начали подавать в дома. В компании заверили, что за период отсутствия тепла и горячей воды, плата за эти услуги взиматься не будет.

 

В Караганде автобус сбил женщину и врезался в здание

03.12.2021, 20:41 61615
В Караганде автобус сбил женщину и врезался в здание
Фото: Кадр с видео
КАРАГАНДА. 3 ДЕКАБРЯ - 3 декабря, около 17.00, водитель автобуса № 118 на большой скорости вылетел на перекресток улиц Мустафина - Терешковой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Водитель не вписался в поворот, сбил женщину и врезался в здание. В салоне автобуса в этот момент находились 50 человек, сообщает eKaraganda.
 

Водитель маршрутного автобуса, по предварительным данным, на перекрестке улиц Мустафина - Терешковой, не соблюдая безопасный интервал дистанции и скоростной режим, обеспечивающий безопасность дорожного движения, допустил наезд на пешехода и не справившись с управлением столкнулся со столбом освещения. Факт зарегистрирован в полиции, и назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.

 
В салоне в этот момент находились полсотни человек. Никто из пассажиров е пострадал. А вот 53-летняя жительница города, которая хотела перейти дорогу, попала в больницу. По предварительным данным, у нее сотрясение мозга и черепно-мозговая травма.
 
 

В Уральске молодой сотрудник полиции застрелился на рабочем месте

03.12.2021, 13:34 75682
В Уральске молодой сотрудник полиции застрелился на рабочем месте
Фото: kaztag.kz
УРАЛЬСК. 3 ДЕКАБРЯ - В Уральске сотрудник полиции, которому было всего 20 лет, застрелился из табельного оружия в здании полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает портал "Мой Город", ЧП произошло сегодня, в 07.40, в управлении полиции. Младший сержант полиции 2001 года рождения, стоял на вахте. При себе у него было табельное оружие. Другие подробности в настоящее время выясняются.
 
В полиции сообщили, что погибший был уроженцем ЗКО, в органах внутренних дел служил с мая 2021 года, а в должности - с августа 2021 года. Проходил срочную службу в вооруженных силах Казахстана с июня 2019 года по июнь 2020 года.
 

За время работы в занимаемой должности зарекомендовал себя с положительной стороны, в физическом отношении подтянут. Режим соблюдал, на работу не опаздывал. За период службы действующих взысканий не имеет. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР и начато досудебное расследование. Одновременно начато служебное расследование для выяснения всех причин и обстоятельств, о чем будет сообщено дополнительно", - рассказали в департаменте полиции ЗКО.

 
Иную информацию в ведомстве разглашать не стали, сославшись на статью 201 УПК РК "Данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц".
 

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